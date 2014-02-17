MoistureProtect 센서

진정한 혁신인 적외선 MoistureProtect 기술이 지속적으로 드라이 온도를 모니터하고 조정하여 모발의 드라이 요구 사항을 맞춰 줍니다. 지능형 센서가 한 번 드라이 할 때마다 모발 표면의 온도를 4000번씩 측정하고 수분 손실이나 큐티클 손상이 일어나지 않도록 온도를 조정해 줍니다. 충분히 유지되는 수분 덕분에 모발이 아름답게 빛나고 부드러워집니다. 필요에 따라 센서를 켜고 끌 수 있습니다.