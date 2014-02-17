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    DryCare Prestige MoistureProtect 헤어 드라이어

    HP8280/00

    모발 속에 수분을 가둬 머릿결을 윤기나고 아름답게

    MoistureProtect 헤어 드라이어의 적외선 센서는 최적의 온도를 지속적으로 측정하여 모발을 건조하면서도 모발의 자연스러운 수분감을 유지시켜줍니다.

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    DryCare Prestige MoistureProtect 헤어 드라이어

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    모발 속에 수분을 가둬 머릿결을 윤기나고 아름답게

    수분을 최대한 유지하여 모발을 윤기나고 촉촉하게

    • MoistureProtect 센서
    • 2200W
    • 이온 컨디셔닝
    • 쿨샷
    MoistureProtect 센서

    MoistureProtect 센서

    진정한 혁신인 적외선 MoistureProtect 기술이 지속적으로 드라이 온도를 모니터하고 조정하여 모발의 드라이 요구 사항을 맞춰 줍니다. 지능형 센서가 한 번 드라이 할 때마다 모발 표면의 온도를 4000번씩 측정하고 수분 손실이나 큐티클 손상이 일어나지 않도록 온도를 조정해 줍니다. 충분히 유지되는 수분 덕분에 모발이 아름답게 빛나고 부드러워집니다. 필요에 따라 센서를 켜고 끌 수 있습니다.

    이온 컨디셔닝으로 정전기를 방지하여 곱슬거림 없이 윤기 있는 모발 유지

    이온 컨디셔닝으로 정전기를 방지하여 곱슬거림 없이 윤기 있는 모발 유지

    음이온 충전으로 정전기를 제거하고 모발을 보호하며 모발의 큐티클을 부드럽게 정리하여 모발의 빛과 광택이 강화됩니다. 그 결과 곱슬거림 없이 부드럽고 빛나는 머릿결을 만들어 집니다.

    완벽한 컨트롤을 위한 6가지 속도 및 온도 설정

    완벽한 컨트롤을 위한 6가지 속도 및 온도 설정

    온도 및 속도 설정을 손쉽게 조정하고 제어하여 완벽한 스타일을 만들어 보세요. 3단계 온도 설정과 2단계 속도 설정으로 마음대로 제어할 수 있기 때문에 정확한 드라이와 스타일이 가능합니다.

    스타일을 완성해주는 쿨샷

    스타일을 완성해주는 쿨샷

    쿨샷 버튼이 차가운 공기를 강력하게 분사해 줍니다. 스타일링을 마무리한 후 스타일을 고정하기 위해 사용됩니다.

    전용 센서를 통한 완벽한 수분 보호

    적외선 기술을 통해 모발 상태를 진단하고 온도를 조절하여 자연스러운 수분감을 유지시켜 줍니다.

    모발 과열 방지

    모발 보호 기술(Thermo Protect Technology)은 최적의 드라이 온도를 제공하고 과열로부터 모발을 보호해줍니다. 동일한 세기의 바람으로 최상의 모발 관리 효과를 얻을 수 있습니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      노즐
      디퓨저

    • 기술 사양

      코드 길이
      2.5m
      전압
      220-240V
      전력
      2200  W
      모터
      DC
      이중 전압
      아니요

    • 특징

      6가지 온도 설정
      가능*
      쿨샷

    • 서비스

      2년 무상 보증

    • 헤어 케어 기술

      이온 케어
      가능*
      MoistureProtect 기술
      가능*

    Badge-D2C

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