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HP8618/00
완벽한 웨이브와 컬을 건강하게 연출하는 방법
화려하면서도 부드러운 컬, 주위를 가득 채우는 빛나는 웨이브. 볼륨과 텍스쳐가 풍성하고 세련된 웨이브. 필립스의 새로운 원뿔형 아이롱으로 건강한 모발을 유지하면서 다양한 컬을 연출할 수 있습니다.
원뿔형 몸체(13-25mm)
실키 스무드 세라믹 코팅
130-200C 온도
자동 전원 차단 기능
특별한 컬링 준비 표시등에서는 컬링이 준비되면 "알람"이 울려 알려줍니다. 이 알람 기능은 고온으로 인한 모발 손상을 방지하면서 아름다운 컬과 웨이브를 만들어 드립니다. 3가지 타임 중 원하는 시간을 선택하고 모발을 몸체에 감은 후 버튼을 누르기만 하면 됩니다. 모발 타입과 원하는 스타일에 따라 컬링 시간을 선택하는 방법에 대한 헤어 전문가의 가이드는 사용자 설명서를 참조하십시오.
기존 세라믹 열판보다 두 배 더 부드러운 실키스무드 세라믹 소재가 정전기는 줄이고 모발을 부드럽게 만들어 더욱 빛나고 건강한 모발을 만듭니다.
디지털 설정으로 모발 타입과 원하는 스타일에 따라 온도(130 - 200°C) 및 컬링 시간(5초, 8초 또는 10초)을 선택할 수 있습니다.
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