컬 완료를 알려주는 알람 기능

특별한 컬링 준비 표시등에서는 컬링이 준비되면 "알람"이 울려 알려줍니다. 이 알람 기능은 고온으로 인한 모발 손상을 방지하면서 아름다운 컬과 웨이브를 만들어 드립니다. 3가지 타임 중 원하는 시간을 선택하고 모발을 몸체에 감은 후 버튼을 누르기만 하면 됩니다. 모발 타입과 원하는 스타일에 따라 컬링 시간을 선택하는 방법에 대한 헤어 전문가의 가이드는 사용자 설명서를 참조하십시오.