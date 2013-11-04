단종됨
HP8634/00
긴 모발을 위한 볼륨 및 광택
필립스 프로케어 스타일링 브러시로 부드러운 웨이브를 빠르게 만들어보세요. 45mm의 가열 브러시가 스타일을 오래 지속시켜주며 모발 엉킴을 방지하는 출입형 빗살로 보다 편리하게 사용할 수 있습니다.
출입형 빗살(45mm)
토르말린 세라믹 코팅
160C 및 190C 온도
이온 케어
필립스 고유의 출입형 빗살로 쉽고 안전하게 사용할 수 있습니다. 브러시에 모발을 감고 쿨 팁을 돌리기만 하면 빗살이 안으로 들어갑니다. 이 특별한 기능으로 모발 엉킴을 방지할 수 있으며 컬이 완벽한 모양으로 유지됩니다.
이온 컨디셔닝으로 즉각적인 모발 관리 효과를 누리세요. 음이온 충전으로 정전기를 제거하고 모발을 보호하며 큐티클을 부드럽게 정리하여 모발의 윤기가 강화됩니다. 이온 컨디셔닝으로 곱슬거리지 않고 아름답게 빛나는 부드러운 머릿결을 만듭니다.
160°C 및190°C의 2가지 온도 설정 중 선택하여 모발 손상은 최소화 하면서도 오래 지속되는 스타일링이 가능합니다.
리뷰