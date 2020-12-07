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단종됨

Shaver series 3000건식 전기면도기

HQ6976/16

4.5

| (19) 리뷰 | 95%의 추천 제품

목 부분까지 밀착 면도

합리적인 가격으로 누리는 편안한 밀착 면도. 가볍고 유연한 헤드와 클로즈컷 면도날이 결합되어 밀착되고 편안한 면도를 보장합니다.

모든 혜택 보기

클로즈컷 면도날

목 부분까지 밀착 면도

  • 클로즈컷 헤드 가볍고 유연한 제품

  • 8시간 충전 시 최대 35분간 무선 사용

  • 팝업 트리머

내구성이 뛰어난 자가 연마 클로즈컷 면도날로 밀착 면도 가능

내구성이 뛰어난 자가 연마 클로즈컷 면도날로 밀착 면도 가능

정밀한 기술로 다듬어진 클로즈컷 면도날로 매번 빠르고 안전한 밀착 면도를 경험할 수 있습니다. 내구성이 뛰어난 자가 연마식 면도날은 닳지 않기 때문에 빠르고 효과적인 면도를 보장합니다.

가볍고 유연한 헤드가 얼굴과 목의 굴곡에 맞게 조절

가볍고 유연한 헤드가 얼굴과 목의 굴곡에 맞게 조절

얼굴 및 목의 모든 굴곡에 맞게 자동 조절되어 보다 매끄러운 면도가 가능합니다.

35분 이상 면도 (8시간 완전 충전 시)

8시간 충전으로 약 14회 사용 가능하며 35분 이상 면도할 수 있습니다.

기술 사양

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4.5

5점 만점

19

리뷰

95%

의 추천 제품

2
1

07/12/2020

한국

한국

조아요

좋아요 저렴하고 간단하고 면도 잘 되고요 디자인좋고 청소하기 편리한 물품 고장 안 나고 갈아 끼우기 좋고요

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Shaver series 3000 PT721/14 Dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2018-12-07

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이 후기는 Shaver series 3000 PT721/14 Dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2018-12-07

23/04/2017

한국

한국

내구성이 뛰어 납니다.

전기면도기 모델을 여러번 바꾸어 사용해 보았는데 필립스 면도기를 만나 흡족합니다. 3년 정도 사용했는데 고장이 없어요

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Shaver series 3000 PT737/14 Dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Shaver series 3000 PT737/14 Dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.

27/02/2017

한국

한국

제품이 디자인이 깔끔하고 충전방식이고 면도날물세척할수있어 좋다 단 충전후 사용시간이 짤아 충전아답터를 휴대해야하는 불편이 따른다. 그리고 전기가없으면 낭폐다.여름휴가지나산속등산이나 시골갔을때 텐트에서 숙박시 문제다

[Employee of philipsglobal] 충전해서 사용할때 무선이라 좋다 물에헤드를 싯읈후있어좋다 면도가 쉽다 안전하여좋다 다만 충전방식이라 충전후 무선사용시간이 좀 짧다. 건전지로 충전하는 방식이나 전력공급방식 건전지개발이 아쉽다. 저는 여행중 충전아답터를 잃어버렸다. 분리식의 단점이다

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Shaver series 3000 PT720/14 Dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.

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이 후기는 Shaver series 3000 PT720/14 Dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.

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