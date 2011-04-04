면도헤드
단종됨
HQ6/50
밀착 면도 유지
2년 동안 면도기는 900만 개의 수염을 면도합니다. 최고의 성능을 유지할 수 있도록 쉐이빙헤드를 교체하세요.
리프트 앤 컷
3중
필립스의 수퍼 리프트 앤 컷 시스템은 첫번째 날이 수염을 살짝 들어올린 다음, 두번째 날로 그 수염을 깎아 보다 매끈한 면도가 가능하도록 해줍니다.
필립스 면도기에는 홈은 긴 수염을 면도하고, 망은 가장 짧은 수염을 면도해 주는 초박형 헤드가 장착되어 있습니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
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