단종됨
HQ9070/16
이중 면도날 시스템은 수염을 살짝 들어올려 피부 아래의 수염도 편안하게 면도합니다.
초박형 면도헤드에 보통 길이의 수염을 면도하는 홈과 가장 짧은 수염을 면도하는 망이 적용되어 있습니다.
놀라운 밀착력을 위해 날카로운 면도날을 피부에 더욱 밀착되도록 정렬해 줍니다.
4.7
5점 만점
3
리뷰
100%
의 추천 제품
날아라꼬꼬
06/12/2017
한국
사용한지 어언~10년가까이 되가네요
하이xx 였나, 정확히 기억은 안나지만 첫 전기면도기가 이 제품이였습니다. 한번도 사용해보지않아서 그냥 가격적당하고 모양적당한것을 골랐는데,여지껏 잘 쓰고있네요. 지금도 무리없이 잘 사용하고있는데도 간간히 면도기 저렴하게 나온제품없나 찾게됩니다^^;; 그러다가 가격/크기/성능/디자인 등등에 포기...하기를 몇번;; 한번충전으로 정말 오래사용하다는점과 용이한세척 콤팩트한 디자인이 정말 좋은 제품이죠.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 SmartTouch-XL HQ9070/16 Electric shaver에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
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스턴트맨
18/04/2016
한국
출장 및 다용도로 최적화된 면도기
4년 전쯤 온라인 몰에서 구입해 잘 쓰고 있는 제품입니다. 배터리도 오래가고 물세척이 용이해 관리가 간편한데다, 구렛나루 관리도 가능한 면도 기능도 있습니다. 단점은 날 커버 플라스틱 부분이 조금 약하다는 것입니다. 단종이 되었는지 현재 온라인에서 검색이 안되는데, 날과 날 커버만 다시 구해서 사용하고 싶을 정도로 만족스러운 제품입니다.
이 후기는 SmartTouch-XL HQ9070/16 Electric shaver에 대해 작성되었습니다.
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VoraDol2
09/10/2017
한국
2007 년에 산 첫 전기면도기
작고 아담하고. 휴대하기 편해서 구매하여고. 가격적인면도 갢찮아서 구매했던 제품 지금은 간혹 사용하고 있음! 10년이 넘어 헤드 날이 무뎌저서.. 그래도 그럭 저럭 깎임!
예, 이 제품을 추천합니다.
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예, 이 제품을 추천합니다.
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