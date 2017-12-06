제품지원
  • 탁월한 밀착 면도
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 탁월한 밀착 면도
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  • 탁월한 밀착 면도
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  • 탁월한 밀착 면도
  • 탁월한 밀착 면도

단종됨

SmartTouch-XL전기 면도기

HQ9070/16

4.7
| (3) 리뷰 | 100%의 추천 제품
탁월한 밀착 면도
최고의 제품을 추구하는 남성을 위해 탄생한 2헤드 SmartTouch-XL 면도기는 첨단 Speed-XL 쉐이빙 헤드와 독특한 스마트터치 입체 면도 시스템을 결합하여, 피부 자극은 줄이고 빠르고 매끄럽게 밀착 면도를 해 줍니다.
모든 혜택 보기

닿기 힘든 부위까지 완벽한 밀착 면도

탁월한 밀착 면도

수퍼 리프트 앤 컷 기술

수퍼 리프트 앤 컷 기술

이중 면도날 시스템은 수염을 살짝 들어올려 피부 아래의 수염도 편안하게 면도합니다.

정밀 커팅 시스템

정밀 커팅 시스템

초박형 면도헤드에 보통 길이의 수염을 면도하는 홈과 가장 짧은 수염을 면도하는 망이 적용되어 있습니다.

개별적으로 움직이는 쿠션형 헤드

놀라운 밀착력을 위해 날카로운 면도날을 피부에 더욱 밀착되도록 정렬해 줍니다.

기술 사양

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리뷰

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4.7

5점 만점

3

리뷰

100%

의 추천 제품

3
2
1

06/12/2017

한국

한국

사용한지 어언~10년가까이 되가네요

하이xx 였나, 정확히 기억은 안나지만 첫 전기면도기가 이 제품이였습니다. 한번도 사용해보지않아서 그냥 가격적당하고 모양적당한것을 골랐는데,여지껏 잘 쓰고있네요. 지금도 무리없이 잘 사용하고있는데도 간간히 면도기 저렴하게 나온제품없나 찾게됩니다^^;; 그러다가 가격/크기/성능/디자인 등등에 포기...하기를 몇번;; 한번충전으로 정말 오래사용하다는점과 용이한세척 콤팩트한 디자인이 정말 좋은 제품이죠.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 SmartTouch-XL HQ9070/16 Electric shaver에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 SmartTouch-XL HQ9070/16 Electric shaver에 대해 작성되었습니다.

18/04/2016

한국

한국

출장 및 다용도로 최적화된 면도기

4년 전쯤 온라인 몰에서 구입해 잘 쓰고 있는 제품입니다. 배터리도 오래가고 물세척이 용이해 관리가 간편한데다, 구렛나루 관리도 가능한 면도 기능도 있습니다. 단점은 날 커버 플라스틱 부분이 조금 약하다는 것입니다. 단종이 되었는지 현재 온라인에서 검색이 안되는데, 날과 날 커버만 다시 구해서 사용하고 싶을 정도로 만족스러운 제품입니다.

이 후기는 SmartTouch-XL HQ9070/16 Electric shaver에 대해 작성되었습니다.

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09/10/2017

한국

한국

2007 년에 산 첫 전기면도기

작고 아담하고. 휴대하기 편해서 구매하여고. 가격적인면도 갢찮아서 구매했던 제품 지금은 간혹 사용하고 있음! 10년이 넘어 헤드 날이 무뎌저서.. 그래도 그럭 저럭 깎임!

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 SmartTouch-XL HQ9070/16 Electric shaver에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

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