SmartTouch-XL 전기 면도기
단종됨
HQ9160
3중 면도헤드가 피부에 지속적으로 밀착되어 빠르고 효과적인 면도가 가능합니다.
트리플 트랙 면도헤드가 제공하는 50% 더 넓은 면적으로 빠른 밀착 면도가 가능합니다. *일반 회전식 면도헤드와 비교 시
개인별 맞춤 세팅은 피부 타입에 맞게 면도기를 조절합니다. 빠르고 편안한 밀착 면도를 원하면 'Normal(일반)'로 설정하십시오. 피부가 최대한 편안한 밀착 면도를 원하면 'Sensitive(민감성)'로 설정하십시오.
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