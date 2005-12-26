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  • 세계 1위 브랜드에서 만든 최고의 면도기
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  • 세계 1위 브랜드에서 만든 최고의 면도기
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  • 세계 1위 브랜드에서 만든 최고의 면도기

단종됨

SmartTouch-XL전기 면도기

HQ9160

세계 1위 브랜드에서 만든 최고의 면도기
최상의 제품을 추구하는 남성을 위해 탄생한 SmartTouch-XL 면도기는 첨단 Speed-XL 쉐이빙 헤드와 독특한 스마트터치 입체 면도 시스템을 결합하여, 피부 자극을 줄이고 밀착 면도를 해줍니다.
모든 혜택 보기

닿기 힘든 부위까지 완벽한 밀착 면도

세계 1위 브랜드에서 만든 최고의 면도기

스마트터치 입체 면도 시스템: 빠르고 효과적인 면도

스마트터치 입체 면도 시스템: 빠르고 효과적인 면도

3중 면도헤드가 피부에 지속적으로 밀착되어 빠르고 효과적인 면도가 가능합니다.

Speed-XL 면도헤드로 빠른 밀착 면도

Speed-XL 면도헤드로 빠른 밀착 면도

트리플 트랙 면도헤드가 제공하는 50% 더 넓은 면적으로 빠른 밀착 면도가 가능합니다. *일반 회전식 면도헤드와 비교 시

개인별 맞춤 세팅으로 피부 타입에 맞게 조절

개인별 맞춤 세팅으로 피부 타입에 맞게 조절

개인별 맞춤 세팅은 피부 타입에 맞게 면도기를 조절합니다. 빠르고 편안한 밀착 면도를 원하면 'Normal(일반)'로 설정하십시오. 피부가 최대한 편안한 밀착 면도를 원하면 'Sensitive(민감성)'로 설정하십시오.

기술 사양

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