음식 조리
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데일리 컬렉션 핸드 블렌더
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HR1342/00
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User Manual Philips Daily Collection Hand blender
300W의 소비전력과 더블 액션 칼날이 결합하여 스프, 죽 및 셰이크를 쉽게 만들 수 있습니다. 매일 매일 건강에 좋은 가정식 음식을 뚝딱 준비해 보세요.
전체 (9)
기능 (1)
딱딱한 재료를 사용하면 필립스 핸드 블렌더가 손상될 수 있습니까?
필립스 핸드 블렌더의 칼날부를 바꿀 수 있습니까?
제 필립스 핸드 블렌더로 얼음을 분쇄할 수 있습니까?
끓을 정도로 뜨거운 액체를 필립스 블렌더의 용기에 부을 수 있습니까?
필립스 다지기에 딱딱한 음식을 넣어도 됩니까?
필립스 핸드 블렌더의 전원을 “켜짐”으로 고정할 수 있습니까?
제 필립스 다지기로 얼음을 분쇄할 수 있습니까?
필립스 다지기의 냄새를 제거하려면 어떻게 합니까?
필립스 핸드 블렌더 바 세척 방법
필립스 다지기로 양파를 다지면 걸쭉해집니다.
필립스 핸드 블렌더가 제대로 작동하지 않음
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