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User Manual Philips Daily Collection Hand blender

  • PDF 파일, 487.6 kB
  • 13 March 2026

300W의 소비전력과 더블 액션 칼날이 결합하여 스프, 죽 및 셰이크를 쉽게 만들 수 있습니다. 매일 매일 건강에 좋은 가정식 음식을 뚝딱 준비해 보세요.

  • PDF 파일
  • 19 October 2026

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