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    데일리 컬렉션 다지기

    HR1393/00

    1 수상 내용

    신선한 가정식을 뚝딱

    요리를 도와주는 조리기구입니다. 채소, 허브, 견과류 등 원하는 모든 재료를 단 몇 초 만에 다질 수 있습니다. 원터치 방식과 컴팩트한 크기로 그 어느 때보다도 다지기가 쉬워집니다.

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    신선한 가정식을 뚝딱

    양파, 허브, 견과류 등을 완벽하게 다지기

    • 450W
    • 0.7L
    • 플라스틱 용기
    • 칼날 2개
    0.7L 대용량 용기

    0.7L 대용량 용기

    0.7L 대용량 용기(0.5L 사용 가능)

    사용이 간편한 원터치 방식

    사용이 간편한 원터치 방식

    간단하게 누르기만 하면 작동합니다.

    식기세척기 사용 가능

    식기세척기 사용 가능

    모든 액세서리는 식기 세척기를 사용할 수 있어 다용도 제품을 쉽게 깨끗하게 유지할 수 있습니다.

    강력한 450W 모터

    강력한 450W 모터

    날카로움이 유지되는 스테인리스 칼날

    날카로움이 유지되는 스테인리스 칼날

    기술 사양

    • 일반 사양

      주 재료
      플라스틱
      부 재료
      메탈
      사전 프로그램된 설정
      해당 없음
      기능
      다지기
      제품 유형
      다지기
      인증
      해당 없음
      바스켓 용량
      해당 없음
      물탱크 용량
      해당 없음
      제공량
      2
      미끄럼 방지 받침
      아니요
      인터페이스
      사용이 간편한 원터치 방식
      코드 길이
      1
      코드 보관
      해당 없음
      보온 기능
      해당 없음
      타이머
      해당 없음
      테크놀로지
      해당 없음
      내장 전원 스위치
      온도 조절 장치
      해당 없음
      전원 표시등
      해당 없음
      열 전도 방지 손잡이
      해당 없음
      식기세척기 사용가능 부품
      최소 온도
      해당 없음
      최고 온도
      해당 없음
      용량 표시기
      압력 방출 밸브
      해당 없음
      용기 재질
      플라스틱 SAN
      칼날 재질
      스테인리스 스틸
      분당 회전 수(RPM)
      22000
      BPA free
      순간작동 기능
      분리형 칼날
      얼음 분쇄 기능
      아니요
      뜨거운 재료 블렌딩 기능
      아니요
      요리책
      아니요
      소음 수준(표준)
      LC – 85dB(A)
      소음 수준(파워)
      해당 없음
      소음 수준(취침)
      해당 없음
      인터넷 연결
      아니요
      스마트 홈 호환성
      아니요
      Wi-Fi 범위
      아니요
      보증
      2
      가열 시간
      해당 없음
      건조 식품 사용 가능
      해당 없음
      자체 청소 기능
      해당 없음
      EU 적합성 선언

    • 기술 사양

      소비전력
      450W
      전압
      230V
      진동수
      50Hz
      팩에 포함된 개수
      1
      배터리 제품
      아니요
      에너지 효율 등급
      해당 없음

    • 호환성

      기본 제공 액세서리 1
      DFU
      포함된 액세서리 2
      WEEE 제품 안내서
      포함된 액세서리 3
      보증서
      관련 액세서리 1
      해당 없음
      관련 액세서리 2
      해당 없음
      관련 액세서리 3
      해당 없음

    • 안전 기능

      안전 인증
      자동 전원 차단
      해당 없음
      온도 표시기
      해당 없음
      칼날 자동 정지
      차일드락
      아니요

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      12
      제품 폭
      12
      제품 높이
      21.4
      제품 중량
      0.958
      포장 길이
      12.7
      포장 폭
      12.7
      포장 높이
      24.8
      포장 중량
      1.108

    • 내구성

      케이스
      > 75% 재활용 함량

    • 원산지

      생산지
      중국

    Badge-D2C

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