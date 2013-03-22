신선한 가정식을 뚝딱
요리를 도와주는 조리기구입니다. 채소, 허브, 견과류 등 원하는 모든 재료를 단 몇 초 만에 다질 수 있습니다. 원터치 방식과 컴팩트한 크기로 그 어느 때보다도 다지기가 쉬워집니다. 모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
신선한 가정식을 뚝딱
양파, 허브, 견과류 등을 완벽하게 다지기
0.7L 대용량 용기
0.7L 대용량 용기(0.5L 사용 가능)
사용이 간편한 원터치 방식
간단하게 누르기만 하면 작동합니다.
식기세척기 사용 가능
모든 액세서리는 식기 세척기를 사용할 수 있어 다용도 제품을 쉽게 깨끗하게 유지할 수 있습니다.
기술 사양
-
일반 사양
- 주 재료
-
플라스틱
- 부 재료
-
메탈
- 사전 프로그램된 설정
-
해당 없음
- 기능
-
다지기
- 제품 유형
-
다지기
- 인증
-
해당 없음
- 바스켓 용량
-
해당 없음
- 물탱크 용량
-
해당 없음
- 제공량
-
2
- 미끄럼 방지 받침
-
아니요
- 인터페이스
-
사용이 간편한 원터치 방식
- 코드 길이
-
1
- 코드 보관
-
해당 없음
- 보온 기능
-
해당 없음
- 타이머
-
해당 없음
- 테크놀로지
-
해당 없음
- 내장 전원 스위치
-
예
- 온도 조절 장치
-
해당 없음
- 전원 표시등
-
해당 없음
- 열 전도 방지 손잡이
-
해당 없음
- 식기세척기 사용가능 부품
-
예
- 최소 온도
-
해당 없음
- 최고 온도
-
해당 없음
- 용량 표시기
-
예
- 압력 방출 밸브
-
해당 없음
- 용기 재질
-
플라스틱 SAN
- 칼날 재질
-
스테인리스 스틸
- 분당 회전 수(RPM)
-
22000
- BPA free
-
예
- 순간작동 기능
-
예
- 분리형 칼날
-
예
- 얼음 분쇄 기능
-
아니요
- 뜨거운 재료 블렌딩 기능
-
아니요
- 요리책
-
아니요
- 소음 수준(표준)
-
LC – 85dB(A)
- 소음 수준(파워)
-
해당 없음
- 소음 수준(취침)
-
해당 없음
- 인터넷 연결
-
아니요
- 스마트 홈 호환성
-
아니요
- Wi-Fi 범위
-
아니요
- 보증
-
2
- 가열 시간
-
해당 없음
- 건조 식품 사용 가능
-
해당 없음
- 자체 청소 기능
-
해당 없음
- EU 적합성 선언
-
예
-
기술 사양
- 소비전력
-
450W
- 전압
-
230V
- 진동수
-
50Hz
- 팩에 포함된 개수
-
1
- 배터리 제품
-
아니요
- 에너지 효율 등급
-
해당 없음
-
호환성
- 기본 제공 액세서리 1
-
DFU
- 포함된 액세서리 2
-
WEEE 제품 안내서
- 포함된 액세서리 3
-
보증서
- 관련 액세서리 1
-
해당 없음
- 관련 액세서리 2
-
해당 없음
- 관련 액세서리 3
-
해당 없음
-
안전 기능
- 안전 인증
-
예
- 자동 전원 차단
-
해당 없음
- 온도 표시기
-
해당 없음
- 칼날 자동 정지
-
예
- 차일드락
-
아니요
-
크기 및 무게
- 제품 길이
-
12
- 제품 폭
-
12
- 제품 높이
-
21.4
- 제품 중량
-
0.958
- 포장 길이
-
12.7
- 포장 폭
-
12.7
- 포장 높이
-
24.8
- 포장 중량
-
1.108
-
내구성
- 케이스
-
> 75% 재활용 함량
-
원산지
- 생산지
-
중국
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.