데일리 컬렉션 핸드 블렌더
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HR1602/00
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Eco passport Philips Daily Collection Hand blender - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Hand blender HR1602/00 - English (US)
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기능 (1)
딱딱한 재료를 사용하면 필립스 핸드 블렌더가 손상될 수 있습니까?
필립스 핸드 블렌더의 칼날부를 바꿀 수 있습니까?
제 필립스 핸드 블렌더로 얼음을 분쇄할 수 있습니까?
끓을 정도로 뜨거운 액체를 필립스 블렌더의 용기에 부을 수 있습니까?
필립스 핸드 블렌더의 일련 번호는 어디에 있습니까?
필립스 다지기에 딱딱한 음식을 넣어도 됩니까?
필립스 핸드 블렌더의 전원을 “켜짐”으로 고정할 수 있습니까?
제 필립스 다지기로 얼음을 분쇄할 수 있습니까?
필립스 다지기의 냄새를 제거하려면 어떻게 합니까?
필립스 핸드 블렌더 바 세척 방법
필립스 다지기로 양파를 다지면 걸쭉해집니다.
필립스 핸드 블렌더가 제대로 작동하지 않음