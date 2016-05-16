제품지원

모든 시리즈

  • 건강한 가정식을 뚝딱
  • 건강한 가정식을 뚝딱
  • 건강한 가정식을 뚝딱
  • 건강한 가정식을 뚝딱
  • 건강한 가정식을 뚝딱
  • 건강한 가정식을 뚝딱
  • 건강한 가정식을 뚝딱
  • 건강한 가정식을 뚝딱
  • 건강한 가정식을 뚝딱
  • 건강한 가정식을 뚝딱
  • 건강한 가정식을 뚝딱
  • 건강한 가정식을 뚝딱
  • 건강한 가정식을 뚝딱
  • 건강한 가정식을 뚝딱
  • 건강한 가정식을 뚝딱
  • 건강한 가정식을 뚝딱

단종됨

Daily Collection핸드 블렌더

HR1608/90

1

| (1) 리뷰

건강한 가정식을 뚝딱

필립스 Daily 컬렉션의 핸드 블렌더는 550W의 소비전력과 고유한 디자인으로 설계된 블렌더 지지대, 다지기, 거품기, 감자 으깨기로 구성되었습니다. 건강한 집밥을 한 번에 뚝딱 준비해 보세요.

모든 혜택 보기

맛있는 수프, 퓨레와 쉐이크 만들기

건강한 가정식을 뚝딱

  • 550W

  • 메탈 바, ProMix

  • 다지기, 액세서리 2개

  • 속도 1

허브, 견과류, 치즈, 초콜릿, 양파 등을 다지는 다지기

허브, 견과류, 치즈, 초콜릿, 양파 등을 다지는 다지기

필립스 핸드 블렌더의 컴팩트 다지기 액세서리를 이용하여 허브, 견과류, 치즈, 초콜릿, 양파 등을 다질 수 있습니다.

휘핑 크림, 마요네즈 등 다양하게 사용하는 거품기 액세서리

휘핑 크림, 마요네즈 등 다양하게 사용하는 거품기 액세서리

휘핑 크림, 마요네즈, 팬 케이크 반죽 등을 만들 수 있는 필립스 핸드 블렌더용 거품기 액세서리입니다. 다양한 기능을 제공하는 다용도 핸드 블렌더로 사용해 보세요.

2개의 버튼 분리 시스템으로 블렌딩 바와 쉽게 분리

2개의 버튼 분리 시스템으로 블렌딩 바와 쉽게 분리

필립스 핸드 블렌더의 2개의 버튼 분리 시스템으로 블렌딩 바와 쉽게 분리하여 손쉬운 세척이 가능합니다.

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

리뷰

리뷰는 Bazaarvoice가 관리하며, 사기 방지 기술 및 인간 분석을 통해 지원되는 Bazaarvoice 진정성 검증 정책을 준수합니다. 세부사항은 에서 확인하세요
제품 및 별점 평가 형태의 고객 의견은 모든 고객에게 유용합니다. 이를 통해 제품에 대해 더 잘 이해할 수 있으며 구매 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 온라인 또는 매장에서 제품을 구매한 모든 고객은 리뷰를 작성할 수 있습니다

1.0

5점 만점

1

리뷰

5
4
3
2

16/05/2016

한국

한국

처음 사용해 보았습니다.

생전 처음 핸드 블렌더를 사용하였습니다. 남들이 하는거 보고 좋아보였지만 선듯 구매하지는 못했습니다. 조금 사용하기 무섭다고 해야하나 왠지 안전하지 못할 거라는 생각에서 입니다. 하지만 제빵을 하기위해 거품기가 필요해 큰 맘 먹고 구입했습니다. 막상 사용해 보니 무서운것 보다 버거웠습니다. 제빵하기에는 들고있기 무거웠고 버튼을 누르고 있으려니 손에 힘이 빠지더군요. 손 쉽게 사용할 수 있는건 아닌것 같습니다.

이 후기는 Daily Collection HR1608/90 핸드 블렌더에 대해 작성되었습니다.

이 후기는 Daily Collection HR1608/90 핸드 블렌더에 대해 작성되었습니다.

뉴스레터를 구독하고 독점 정보를 받아보세요

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능

필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다. 언제든지 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능