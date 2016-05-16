550W
메탈 바, ProMix
다지기, 액세서리 2개
속도 1
필립스 핸드 블렌더의 컴팩트 다지기 액세서리를 이용하여 허브, 견과류, 치즈, 초콜릿, 양파 등을 다질 수 있습니다.
휘핑 크림, 마요네즈, 팬 케이크 반죽 등을 만들 수 있는 필립스 핸드 블렌더용 거품기 액세서리입니다. 다양한 기능을 제공하는 다용도 핸드 블렌더로 사용해 보세요.
필립스 핸드 블렌더의 2개의 버튼 분리 시스템으로 블렌딩 바와 쉽게 분리하여 손쉬운 세척이 가능합니다.
1.0
5점 만점
1
리뷰
열열제빵
16/05/2016
한국
처음 사용해 보았습니다.
생전 처음 핸드 블렌더를 사용하였습니다. 남들이 하는거 보고 좋아보였지만 선듯 구매하지는 못했습니다. 조금 사용하기 무섭다고 해야하나 왠지 안전하지 못할 거라는 생각에서 입니다. 하지만 제빵을 하기위해 거품기가 필요해 큰 맘 먹고 구입했습니다. 막상 사용해 보니 무서운것 보다 버거웠습니다. 제빵하기에는 들고있기 무거웠고 버튼을 누르고 있으려니 손에 힘이 빠지더군요. 손 쉽게 사용할 수 있는건 아닌것 같습니다.
이 후기는 Daily Collection HR1608/90 핸드 블렌더에 대해 작성되었습니다.
이 후기는 Daily Collection HR1608/90 핸드 블렌더에 대해 작성되었습니다.