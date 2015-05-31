HR1623/00
부드러운 요리를 위해 더 강력해진 파워
필립스 핸드블렌더에는 650W의 강력한 파워, ProMix 딥 블렌딩 기술 및 터보 기능이 결합되어 있어 거친 재료로도 부드러운 요리를 만들 수 있습니다. 마늘, 양파, 녹색 허브 및 파마산 치즈를 잘게 다질 수 있는 소형 다지기도 함께 제공됩니다.모든 혜택 보기
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0.5L 용기를 사용하여 음식에 사용할 재료를 계량할 수 있으며 수프, 퓨레 또는 쉐이크를 빠르게 블렌딩할 수도 있습니다.
필립스 핸드 블렌더의 2개의 버튼 분리 시스템으로 블렌딩 바와 쉽게 분리하여 손쉬운 세척이 가능합니다.
650W의 강력한 모터를 사용하여 어떤 재료든 블렌딩할 수 있습니다.
핸드 블렌더 블렌딩 바 밑 부분의 특수한 웨이브 형태가 사용 중 재료가 튀거나 흘리는 것을 막아 줍니다.
필립스 핸드 블렌더의 컴팩트 다지기 액세서리를 이용하여 허브, 견과류, 치즈, 초콜릿, 양파 등을 다질 수 있습니다.
유서 깊은 슈투트가르트 대학과 공동으로 개발한 필립스 ProMix는 필립스 특유의 고급 기술이 적용되었으며 특수한 삼각형을 사용해 최적의 음식 흐름과 최대의 성능을 발휘하므로 더 빠르고 고르게 블렌딩됩니다.
필립스 핸드블렌더의 터보 기능을 사용하면 단단한 재료도 자를 수 있습니다.
디자인 사양
액세서리
기술 사양
일반 사양
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