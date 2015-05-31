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    데일리 컬렉션 핸드 블렌더

    HR1623/00

    부드러운 요리를 위해 더 강력해진 파워

    필립스 핸드블렌더에는 650W의 강력한 파워, ProMix 딥 블렌딩 기술 및 터보 기능이 결합되어 있어 거친 재료로도 부드러운 요리를 만들 수 있습니다. 마늘, 양파, 녹색 허브 및 파마산 치즈를 잘게 다질 수 있는 소형 다지기도 함께 제공됩니다.

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    데일리 컬렉션 핸드 블렌더

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    부드러운 요리를 위해 더 강력해진 파워

    터보 기능이 장착된 650W ProMix 핸드블렌더

    • 650W, 메탈 바
    • ProMix
    • 0.5L 용기, 다지기
    • 2단계 속도 조절(터보 포함)
    0.5L 계량 용기 핸드블렌더

    0.5L 계량 용기 핸드블렌더

    0.5L 용기를 사용하여 음식에 사용할 재료를 계량할 수 있으며 수프, 퓨레 또는 쉐이크를 빠르게 블렌딩할 수도 있습니다.

    2개의 버튼 분리 시스템으로 블렌딩 바와 쉽게 분리

    2개의 버튼 분리 시스템으로 블렌딩 바와 쉽게 분리

    필립스 핸드 블렌더의 2개의 버튼 분리 시스템으로 블렌딩 바와 쉽게 분리하여 손쉬운 세척이 가능합니다.

    최적의 요리를 만드는 강력한 모터

    최적의 요리를 만드는 강력한 모터

    650W의 강력한 모터를 사용하여 어떤 재료든 블렌딩할 수 있습니다.

    특수한 웨이브 형태의 튐 방지 칼날 보호대

    특수한 웨이브 형태의 튐 방지 칼날 보호대

    핸드 블렌더 블렌딩 바 밑 부분의 특수한 웨이브 형태가 사용 중 재료가 튀거나 흘리는 것을 막아 줍니다.

    허브, 견과류, 치즈, 초콜릿, 양파 등을 다지는 다지기

    허브, 견과류, 치즈, 초콜릿, 양파 등을 다지는 다지기

    필립스 핸드 블렌더의 컴팩트 다지기 액세서리를 이용하여 허브, 견과류, 치즈, 초콜릿, 양파 등을 다질 수 있습니다.

    최적의 음식 흐름과 블렌딩 성능

    최적의 음식 흐름과 블렌딩 성능

    유서 깊은 슈투트가르트 대학과 공동으로 개발한 필립스 ProMix는 필립스 특유의 고급 기술이 적용되었으며 특수한 삼각형을 사용해 최적의 음식 흐름과 최대의 성능을 발휘하므로 더 빠르고 고르게 블렌딩됩니다.

    딱딱한 재료를 위한 터보 버튼

    딱딱한 재료를 위한 터보 버튼

    필립스 핸드블렌더의 터보 기능을 사용하면 단단한 재료도 자를 수 있습니다.

    기술 사양

    • 디자인 사양

      외관 재질
      PP 및 고무
      색상
      화이트, 블랙, 레드
      칼날 재질
      스테인리스 스틸
      바 재질
      메탈
      비커 재질
      SAN

    • 액세서리

      다지기
      소형 다지기
      비커
      0.5L

    • 기술 사양

      소비전력
      650  W
      전압
      220~240  V
      코드 길이
      1.25  m
      진동수
      50/60  Hz

    • 일반 사양

      착탈식 샤프트
      버튼 2개 포함
      속도 설정
      2단계(터보 포함)
      터보 기능

    Badge-D2C

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