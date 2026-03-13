음식 조리
모든 시리즈
Avance Collection 핸드 블렌더
단종됨
지원
HR1647/04
상점으로 이동
로그인 또는 계정 만들기
설명서, 맞춤형 지원 등에 즉시 액세스할 수 있습니다. 또한, 빠르고 간편하게 이용할 수 있습니다.
Important Information Manual Philips Avance Collection Hand blender
User Manual Philips Avance Collection Hand blender
전체 (11)
기능 (1)
필립스 핸드 블렌더 거품기는 어떤 경우에 사용할 수 있습니까?
딱딱한 재료를 사용하면 필립스 핸드 블렌더가 손상될 수 있습니까?
필립스 핸드 블렌더의 칼날부를 바꿀 수 있습니까?
제 필립스 핸드 블렌더로 얼음을 분쇄할 수 있습니까?
끓을 정도로 뜨거운 액체를 필립스 블렌더의 용기에 부을 수 있습니까?
필립스 다지기 칼날에 음식물이 끼어 작동을 멈췄습니다.
필립스 핸드 블렌더가 제대로 작동하지 않음
필립스 문의
저희가 도와드리겠습니다.