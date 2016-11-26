단종됨
HR1675/90
강력하고 제어가 간편한 핸드블렌더
700W 모터 전력, ProMix 블렌딩 기술 기반의 강력한 필립스 핸드블렌더는 직관적 조절을 위한 스피드 터치 버튼이 장착되어 있어 더 세게 쥘수록 더 강하게 블랜딩 해주어, 강력한 힘과 성능으로 최상의 블랜딩효과를 제공합니다. 이 핸드블렌더를 사용하여 신선한 음식을 원하는 대로 만들어 보세요.
700W ProMix 메탈 바
ProMix 티타늄 기술
2배 더 고와진 블렌딩*
최대 50% 빨라진 속도*
유서 깊은 슈투트가르트 대학과 공동으로 개발한 필립스 ProMix는 필립스 특유의 고급 기술이 적용되었으며 특수한 삼각형을 사용해 최적의 음식 흐름과 최대의 성능을 발휘하므로 더 빠르고 고르게 블렌딩됩니다.
다양한 액세서리를 활용할 수 있는 강력하고 안정적인 800W 모터로 대부분의 재료를 블렌딩할 수 있으며 재료 손질 시 최적의 결과를 제공합니다.
핸드블렌더 블렌딩 바 밑 부분의 특수한 웨이브 형태가 사용 중 재료가 튀거나 흘리는 것을 막아 줍니다.
수상 내용
4.5
5점 만점
2
리뷰
100%
의 추천 제품
옥상달빛
26/11/2016
한국
내 힘으로 조절되는 스마트한 블렌더!
결혼한지 6년차인데 블렌던 없었어요. 갈때도 사은품으로 받은 미니믹서기로 하고 크게 불편한 점은 없었네요. 또 친정, 시가 어머님 두분이 ㅜㅜ 도깨비방망이, T사 블렌더를 쓰시다가 손가락을 크게 베인 경험을 알고 나니 더욱 살 필요성을 느끼지 못했네요. 그러다 필립스 제품을 알게 되어 구입했습니다. 제가 메탈&블랙을 워낙 좋아해서 더욱 좋았고요. 기능은 의심치 않네요. 마요네즈 만들고 싶어서 거품기 끼워 이용하는데 역시나 내 손의 힘으로 조절이 되니 정말 좋더군요. (반전은 마요네즈 만들기에 실패했다는거 ㅋㅋ) 둘째 이유식도 해야하고 사용할 일이 많아질것 같아요. 아쉬운 점은.... 보관이 쉽지 않네요. 뭔가 거치대나 종이상자 말고 보관 케이스가 있었으면 최고의 상품이 되지 않았겠나..아쉬움이 남아요. 지금은 상자에 다 들어가 있어요.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Avance Collection HR1675/90 핸드 블렌더에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Avance Collection HR1675/90 핸드 블렌더에 대해 작성되었습니다.
배불뚝이
23/04/2016
한국
믹서기가 불편해서 구매했는데 좋네요
믹서기가 불편해서 여러제품 둘러보다가 필립스 핸드블랜드 보고 바로 구매했읍니다.필립스 믿고 구매했는데 역시 좋네요.. 다양한 용도에 손쉽게 번거러움없이 쉽게 사용할수 있어서 좋아요
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Avance Collection HR1675/90 핸드 블렌더에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Avance Collection HR1675/90 핸드 블렌더에 대해 작성되었습니다.
토마토와 조리하지 않은 채소로 내부 테스트를 실시하여 종 모양 칼날 챔버를 탑재한 필립스 핸드 블렌더와 비교한 결과입니다.