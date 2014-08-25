HR1676/90
뛰어난 조절 기능으로 다양하고 신선한 음식 준비
800W 모터 전력, Promix 블렌딩 기술 기반의 강력한 필립스 핸드블렌더는 직관적 조절을 위한 스피드 터치 버튼이 장착되어 있어 더 세게 쥘수록 더 강하게 블랜딩 해주어, 강력한 힘과 성능으로 최상의 블랜딩효과를 제공합니다. 이 핸드블렌더를 사용하여 신선한 음식을 원하는 대로 만들어 보세요.
800W, 터보가 있는 SpeedTouch
ProMix 티타늄 기술
2배 더 고와진 블렌딩*
최대 50% 빨라진 속도*
유서 깊은 슈투트가르트 대학과 공동으로 개발한 필립스 ProMix는 필립스 특유의 고급 기술이 적용되었으며 특수한 삼각형을 사용해 최적의 음식 흐름과 최대의 성능을 발휘하므로 더 빠르고 고르게 블렌딩됩니다.
다양한 액세서리를 활용할 수 있는 강력하고 안정적인 800W 모터로 대부분의 재료를 블렌딩할 수 있으며 재료 손질 시 최적의 결과를 제공합니다.
필립스 핸드 블렌더의 컴팩트 다지기 액세서리를 이용하여 허브, 견과류, 치즈, 초콜릿, 양파 등을 다질 수 있습니다.
리뷰
토마토와 조리하지 않은 채소로 내부 테스트를 실시하여 종 모양 칼날 챔버를 탑재한 필립스 핸드 블렌더와 비교한 결과입니다.