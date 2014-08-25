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Avance Collection핸드 블렌더

HR1676/90

뛰어난 조절 기능으로 다양하고 신선한 음식 준비

800W 모터 전력, Promix 블렌딩 기술 기반의 강력한 필립스 핸드블렌더는 직관적 조절을 위한 스피드 터치 버튼이 장착되어 있어 더 세게 쥘수록 더 강하게 블랜딩 해주어, 강력한 힘과 성능으로 최상의 블랜딩효과를 제공합니다. 이 핸드블렌더를 사용하여 신선한 음식을 원하는 대로 만들어 보세요.

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800W ProMix(티타늄 코팅 칼날) 및 스피드터치가 장착된 핸드블렌더

뛰어난 조절 기능으로 다양하고 신선한 음식 준비

  • 800W, 터보가 있는 SpeedTouch

  • ProMix 티타늄 기술

  • 2배 더 고와진 블렌딩*

  • 최대 50% 빨라진 속도*

최적의 음식 흐름과 블렌딩 성능

최적의 음식 흐름과 블렌딩 성능

유서 깊은 슈투트가르트 대학과 공동으로 개발한 필립스 ProMix는 필립스 특유의 고급 기술이 적용되었으며 특수한 삼각형을 사용해 최적의 음식 흐름과 최대의 성능을 발휘하므로 더 빠르고 고르게 블렌딩됩니다.

강력한 800W 모터가 선사하는 최적의 블렌딩 효과

강력한 800W 모터가 선사하는 최적의 블렌딩 효과

다양한 액세서리를 활용할 수 있는 강력하고 안정적인 800W 모터로 대부분의 재료를 블렌딩할 수 있으며 재료 손질 시 최적의 결과를 제공합니다.

허브, 견과류, 치즈, 초콜릿, 양파 등을 다지는 다지기

허브, 견과류, 치즈, 초콜릿, 양파 등을 다지는 다지기

필립스 핸드 블렌더의 컴팩트 다지기 액세서리를 이용하여 허브, 견과류, 치즈, 초콜릿, 양파 등을 다질 수 있습니다.

기술 사양

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면책 조항

  1. 토마토와 조리하지 않은 채소로 내부 테스트를 실시하여 종 모양 칼날 챔버를 탑재한 필립스 핸드 블렌더와 비교한 결과입니다.