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단종됨

주서기

HR1821/70

집에서 손쉽게 만드는 주스

필립스 주서기로 맛있고 신선한 주스를 손쉽게 만들어 보세요. 컴팩트 디자인으로 보관도 간편합니다.

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간편하게 준비하고 보관할 수 있는 주서기

집에서 손쉽게 만드는 주스

  • 220W

  • 0.5L

  • 화이트 블루

더 많은 주스를 추출해 주는 위한 마이크로 미세 필터

더 많은 주스를 추출해 주는 위한 마이크로 미세 필터

필립스 주서기에는 마이크로 미세 필터가 있어 더 많은 주스를 추출할 수 있습니다.

작고 컴팩트한 디자인

작고 컴팩트한 디자인

컴팩트한 디자인 덕분에 수납이 편리하고, 좁은 공간에도 안성맞춤입니다.

500ml 분리형 과육 용기를 사용하여 지속적인 과즙 추출

500ml 분리형 과육 용기를 사용하여 지속적인 과즙 추출

500ml 분리형 과육 용기를 사용하여 지속적으로 과즙을 추출할 수 있습니다.

기술 사양

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