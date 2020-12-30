음식 조리
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주서기
단종됨
HR1821/70
집에서 손쉽게 만드는 주스
필립스 주서기로 맛있고 신선한 주스를 손쉽게 만들어 보세요. 컴팩트 디자인으로 보관도 간편합니다.
220W
0.5L
화이트 블루
필립스 주서기에는 마이크로 미세 필터가 있어 더 많은 주스를 추출할 수 있습니다.
컴팩트한 디자인 덕분에 수납이 편리하고, 좁은 공간에도 안성맞춤입니다.
500ml 분리형 과육 용기를 사용하여 지속적으로 과즙을 추출할 수 있습니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
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