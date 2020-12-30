음식 조리
모든 시리즈
블렌더 및 주서기
단종됨
HR1842
순식간에 완성하는 가정식 음료
2단계 속도 조절 및 순간작동, 빠른 세척 기능, 착탈식 칼날, 과즙 필터 및 1.5리터 블렌더 용기가 있는 300W 주서기 겸용 블렌더입니다.
300W
1.5L 블렌더
필터 장착
스테인리스로 만든 독특한 미세망 필터로 마지막 한 방울까지 추출하여 많은 양의 주스를 짜냅니다.
모든 주스와 스무디를 쉽게 만들 수 있습니다.
빠른 작동 및 세척
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