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단종됨

블렌더 및 주서기

HR1842

순식간에 완성하는 가정식 음료

2단계 속도 조절 및 순간작동, 빠른 세척 기능, 착탈식 칼날, 과즙 필터 및 1.5리터 블렌더 용기가 있는 300W 주서기 겸용 블렌더입니다.

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맛있는 스무디 및 주스 만들기

순식간에 완성하는 가정식 음료

  • 300W

  • 1.5L 블렌더

  • 필터 장착

마이크로 미세 필터로 더 많은 주스 추출

스테인리스로 만든 독특한 미세망 필터로 마지막 한 방울까지 추출하여 많은 양의 주스를 짜냅니다.

주서와 블렌더를 하나로

주서와 블렌더를 하나로

모든 주스와 스무디를 쉽게 만들 수 있습니다.

2단계 속도 및 순간작동

2단계 속도 및 순간작동

빠른 작동 및 세척

기술 사양

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