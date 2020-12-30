음식 조리
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Daily Collection 블렌더
단종됨
HR2004/70
힘든 블렌딩을 뚝딱
필립스 블렌더 HR2004/70은 350W 모터와 1.5L 용기, 그리고 5각 스타 칼날로 보다 완벽한 조리가 가능합니다. 이제 블렌딩이 더욱 쉬워집니다.
350W
1.5L 플라스틱 용기
필터 장착
2단계 속도 및 순간작동
2년간 품질 보증
분리 가능한 모든 부품은 식기세척기를 이용해 세척할 수 있습니다.
강화 플라스틱 용기로 파손 방지
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
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