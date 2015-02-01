음식 조리
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Avance 컬렉션 블렌더
단종됨
HR2093/00
1 개 상 수상
한 조각도 남기지 않는 최상의 블렌딩
혁신적인 6각 칼날과 800W 모터가 결합된 필립스 블렌더는 과일/야채에서 얼음까지 어떤 재료든 블렌딩할 수 있습니다. 다양한 속도 기능으로 재료를 일정하게 섞고 분쇄하고 잘라서 최상의 블렌딩 결과를 만들어냅니다.
800W
2L 유리 용기
프로블렌드 6각 칼날
세척이 용이한 분리형 칼날
필립스 블렌더는 강력한 800W 모터로 효과적인 블렌딩, 혼합 및 분쇄가 가능합니다.
버튼을 누르면 사전 프로그램된 순서로 모터가 작동하여 간편하게 얼음을 분쇄합니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
수상 내용
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필립스 최고의 블렌더 HR2094와 비교