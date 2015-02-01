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단종됨

Avance 컬렉션블렌더

HR2093/00

1 개 상 수상

한 조각도 남기지 않는 최상의 블렌딩

혁신적인 6각 칼날과 800W 모터가 결합된 필립스 블렌더는 과일/야채에서 얼음까지 어떤 재료든 블렌딩할 수 있습니다. 다양한 속도 기능으로 재료를 일정하게 섞고 분쇄하고 잘라서 최상의 블렌딩 결과를 만들어냅니다.

모든 혜택 보기

최대 50% 더 부드럽게 만들어주는 혁신적인 딥블렌딩 기술*

한 조각도 남기지 않는 최상의 블렌딩

  • 800W

  • 2L 유리 용기

  • 프로블렌드 6각 칼날

분리형 칼날으로 간편한 세척

분리형 칼날으로 간편한 세척

세척이 용이한 분리형 칼날

강력한 800W 모터

강력한 800W 모터

필립스 블렌더는 강력한 800W 모터로 효과적인 블렌딩, 혼합 및 분쇄가 가능합니다.

얼음 분쇄 프로그램

얼음 분쇄 프로그램

버튼을 누르면 사전 프로그램된 순서로 모터가 작동하여 간편하게 얼음을 분쇄합니다.

기술 사양

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수상 내용

  • VRS_AWARD-612378 이미지

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면책 조항

  1. 필립스 최고의 블렌더 HR2094와 비교