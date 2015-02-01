한 조각도 남기지 않는 최상의 블렌딩

혁신적인 6각 칼날과 800W 모터가 결합된 필립스 블렌더는 과일/야채에서 얼음까지 어떤 재료든 블렌딩할 수 있습니다. 다양한 속도 기능으로 재료를 일정하게 섞고 분쇄하고 잘라서 최상의 블렌딩 결과를 만들어냅니다.