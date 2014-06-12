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Daily Collection블렌더

HR2102/90

4

| (1) 리뷰 | 100%의 추천 제품

1 개 상 수상

신선한 스무디와 음식을 뚝딱

필립스 블렌더 데일리 컬렉션은 400W 모터와 1.5L 용기, 그리고 혁신적인 4각 스타 칼날로 보다 만족스러운 스무디와 음식 조리 결과를 보여줍니다. 이제 힘든 믹서기 사용이 보다 쉬워집니다.

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강력한 모터 및 칼날

신선한 스무디와 음식을 뚝딱

  • 400W

  • 1.5L 플라스틱 용기

  • 소형 다지기 장착

  • 프로블렌더 4

강력한 400W 모터

강력한 400W 모터

강력한 400W 모터로 블렌딩과 혼합이 간편해집니다.

파손 방지 플라스틱 용기

강화 플라스틱 용기로 쉽게 파손되지 않습니다. 대용량 1.5L 용기의 사용 용량은 1.25L로, 스무디를 나눠 담을 수 있습니다.

효과적인 블렌딩과 혼합을 위한 혁신적인 4각 스타 칼날

효과적인 블렌딩과 혼합을 위한 혁신적인 4각 스타 칼날

새롭게 디자인된 칼날은 효과적으로 재료를 블렌딩하고 커팅해 가족 모두를 위한 만족스러운 스무디를 만들어 드립니다.

기술 사양

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수상 내용

  • Award image VRS_AWARD-961310

리뷰

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4.0

5점 만점

1

리뷰

100%

의 추천 제품

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12/06/2014

한국

한국

믹서기가 예뻐요~

디자인이 각진부분없이 동글동글하니 이뿌네요^^ 토마토를 갈아봤더니 참 부드럽게 갈리는군요~ 여름에 과일들을 얼려놓았다가 스무디를 만들면 아주 맛있을것 같아요~~

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Daily Collection HR2102/90 블렌더에 대해 작성되었습니다.

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