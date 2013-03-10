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단종됨

데일리 컬렉션블렌더

HR2104/00

1 개 상 수상

신선한 스무디와 음식을 뚝딱

필립스 블렌더 데일리 컬렉션은 400W 모터와 1.5L 용기, 그리고 혁신적인 4각 스타 칼날로 보다 만족스러운 스무디와 음식 조리 결과를 보여줍니다. 이제 힘든 믹서기 사용이 보다 쉬워집니다.

모든 혜택 보기

프로블렌드 칼날이 장착된 강력한 블렌더

신선한 스무디와 음식을 뚝딱

  • 400W

  • 1.5L 플라스틱 용기

  • 필터, 분쇄기, 다지기 포함

  • 프로블렌더 4

강력한 400W 모터

강력한 400W 모터

강력한 400W 모터로 블렌딩과 혼합이 간편해집니다.

파손 방지 플라스틱 용기

강화 플라스틱 용기로 쉽게 파손되지 않습니다. 대용량 1.5L 용기의 사용 용량은 1.25L로, 스무디를 나눠 담을 수 있습니다.

효과적인 블렌딩과 혼합을 위한 혁신적인 4각 스타 칼날

효과적인 블렌딩과 혼합을 위한 혁신적인 4각 스타 칼날

새롭게 디자인된 칼날은 효과적으로 재료를 블렌딩하고 커팅해 가족 모두를 위한 만족스러운 스무디를 만들어 드립니다.

기술 사양

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수상 내용

  • VRS_AWARD-961310 이미지

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