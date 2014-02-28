음식 조리
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Daily Collection 블렌더
단종됨
HR2106/90
1 개 상 수상
신선한 스무디와 음식을 뚝딱
필립스 Daily Collection 블렌더는 400W 모터와 1.5L 용기, 그리고 혁신적인 4각 스타 칼날로 보다 만족스러운 스무디와 음식 조리 결과를 보여줍니다. 이제 힘든 블렌딩이 보다 쉬워집니다.
400W
1.5L
유리 용기 및 소형 다지기
강력한 400W 모터로 블렌딩과 혼합이 간편해집니다.
새롭게 디자인된 칼날은 효과적으로 재료를 블렌딩하고 커팅해 가족 모두를 위한 만족스러운 스무디를 만들어 드립니다.
고급 유리 용기로 긁힘과 냄새가 방지됩니다. 이 1.5L 용기의 실제 사용 용량은 1.25L입니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
수상 내용
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