단종됨
HR2195/07
걸림 없이 부드러운 최상의 블렌딩
혁신적인 6각 칼날과 800W 모터가 결합된 필립스 블렌더는 과일/야채에서 얼음까지 어떤 재료든 블렌딩할 수 있습니다. 다양한 속도 기능으로 재료를 일정하게 섞고 분쇄하고 잘라서 최상의 블렌딩 결과를 만들어냅니다.
800W
2L 유리 용기
휘젓기용 주걱 포함
프로블렌드 6각 칼날
용기 안에 독특하게 기울어진 상태로 위치한 칼날의 역동적인 힘으로 재료가 매우 효과적으로 혼합됩니다.
필립스 블렌더는 강력한 800W 모터로 효과적인 블렌딩, 혼합 및 분쇄가 가능합니다.
2L 용기는 긁힘 방지 기능이 있는 고품질의 유리로 만들어졌으며, 뜨거운 재료를 넣어도 문제가 없습니다.
5.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
sky12
11/04/2017
한국
확인 된 구매자
믹서기좋아요.
상품은 좋으나 소리가좀 크네요..생각보다는 모든면에서 좋습니다. 마음에 드네요.용기는 좀무거운듯 .
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Avance Collection HR2195/07 블렌더에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Avance Collection HR2195/07 블렌더에 대해 작성되었습니다.
필립스 최고의 블렌더 HR2094와 비교