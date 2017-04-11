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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Blender
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Avance Collection블렌더

HR2195/07

5

| (1) 리뷰 | 100%의 추천 제품

걸림 없이 부드러운 최상의 블렌딩

혁신적인 6각 칼날과 800W 모터가 결합된 필립스 블렌더는 과일/야채에서 얼음까지 어떤 재료든 블렌딩할 수 있습니다. 다양한 속도 기능으로 재료를 일정하게 섞고 분쇄하고 잘라서 최상의 블렌딩 결과를 만들어냅니다.

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최대 50% 더 부드럽게 만들어주는 혁신적인 딥블렌딩 기술*

걸림 없이 부드러운 최상의 블렌딩

  • 800W

  • 2L 유리 용기

  • 휘젓기용 주걱 포함

  • 프로블렌드 6각 칼날

재료를 효과적으로 섞을 수 있게 디자인된 독특하게 기울어진 용기

용기 안에 독특하게 기울어진 상태로 위치한 칼날의 역동적인 힘으로 재료가 매우 효과적으로 혼합됩니다.

강력한 800W 모터

필립스 블렌더는 강력한 800W 모터로 효과적인 블렌딩, 혼합 및 분쇄가 가능합니다.

최대 2L(음식 용량 1.5L) 고품질 유리 용기

최대 2L(음식 용량 1.5L) 고품질 유리 용기

2L 용기는 긁힘 방지 기능이 있는 고품질의 유리로 만들어졌으며, 뜨거운 재료를 넣어도 문제가 없습니다.

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5.0

5점 만점

1

리뷰

100%

의 추천 제품

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1

11/04/2017

한국

한국

확인 된 구매자

믹서기좋아요.

상품은 좋으나 소리가좀 크네요..생각보다는 모든면에서 좋습니다. 마음에 드네요.용기는 좀무거운듯 .

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Avance Collection HR2195/07 블렌더에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Avance Collection HR2195/07 블렌더에 대해 작성되었습니다.

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면책 조항

  1. 필립스 최고의 블렌더 HR2094와 비교