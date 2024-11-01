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작은 크기, 강력한 성능
필립스 미니 블렌더 3000 시리즈의 오래 가는 모터 덕분에 스무디와 소스 만들기가 쉬워집니다. 부품은 세척이 편리하며 식기세척기에 사용 가능하고 찬장에 쏙 들어갈 만큼 작은 크기를 자랑합니다.
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ProBlend 기술로 오래 가는 모터, 날카로운 칼날, 굴곡진 용기가 결합하여 완벽한 블렌더를 탄생시켰습니다. 덩어리 없이 부드럽게 블렌딩된 결과물을 경험해 보세요.
오래 가는 ProBlend 모터가 모든 재료를 골고루 회전시켜 더 곱게 블렌딩해 줍니다. 오래 가는 모터로 스무디 등의 음식을 블렌딩해 보세요.
날카로운 ProBlend 칼날이 재료를 곱게 갈아 스무디나 소스를 만들어 줍니다.
ProBlend 용기의 굴곡은 음식이 계속해서 용기의 벽을 따라 이동하도록 하여 더 곱게 블렌딩합니다.
속도 1은 스무디와 과즙이 많은 과일에 적합하고, 속도 2는 단단한 과일을 각얼음과 함께 갈 때 좋습니다.
새 블렌더와 함께 부드러운 스무디, 진한 소스, 신선한 주스 등을 하루 종일 즐겨 보세요.
새 블렌더는 컴팩트한 디자인 덕분에 부엌 조리대에서 많은 자리를 차지하지 않습니다. 모던한 디자인 및 마감은 부엌에 신선한 활기를 더해 줍니다. 분리 가능 부품은 보관하기에 용이합니다.
모든 분리형 부품은 세척하기가 쉽고 식기세척기에서도 사용할 수 있습니다. 또한 매일 세척해도 내구성이 강해 오래도록 사용할 수 있습니다.
HomeID 앱을 다운로드하여 새로운 블렌더를 통해 좋아하는 음료, 음식, 스낵을 만드는 방법에 대한 200가지 이상의 아이디어를 확인해 보세요. 건강한 요리는 쉽고 맛있게 만들 수 있어야 합니다. HomeID 앱이 다양한 건강식을 제공하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 초콜릿 디저트부터 영양 가득한 음식까지, 더욱 맛있고 건강한 레시피를 제공합니다.
분쇄기와 평평한 칼날을 사용해 집에서도 분쇄 커피와 향신료를 신선하게 즐겨 보세요.
일반 사양
기술 사양
호환성
안전 기능
크기 및 무게
내구성
원산지
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