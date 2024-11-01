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    3000 시리즈 미니 필립스 블렌더

    HR2511/90

    작은 크기, 강력한 성능

    필립스 미니 블렌더 3000 시리즈의 오래 가는 모터 덕분에 스무디와 소스 만들기가 쉬워집니다. 부품은 세척이 편리하며 식기세척기에 사용 가능하고 찬장에 쏙 들어갈 만큼 작은 크기를 자랑합니다.

    3000 시리즈 미니 필립스 블렌더

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    작은 크기, 강력한 성능

    부드러운 스무디와 맛있는 소스를 갈아 만들어 보세요

    • 오래 가는 모터
    • 보관이 쉬운 컴팩트한 디자인
    • 빠른 세척
    부드러운 블렌딩을 위한 ProBlend 기술

    부드러운 블렌딩을 위한 ProBlend 기술

    ProBlend 기술로 오래 가는 모터, 날카로운 칼날, 굴곡진 용기가 결합하여 완벽한 블렌더를 탄생시켰습니다. 덩어리 없이 부드럽게 블렌딩된 결과물을 경험해 보세요.

    오래 가는 모터로 스무디 등의 음식을 블렌딩

    오래 가는 모터로 스무디 등의 음식을 블렌딩

    오래 가는 ProBlend 모터가 모든 재료를 골고루 회전시켜 더 곱게 블렌딩해 줍니다. 오래 가는 모터로 스무디 등의 음식을 블렌딩해 보세요.

    날카로운 칼날로 부드럽게 으깨고 블렌딩

    날카로운 칼날로 부드럽게 으깨고 블렌딩

    날카로운 ProBlend 칼날이 재료를 곱게 갈아 스무디나 소스를 만들어 줍니다.

    음식의 회전과 블렌딩을 돕는 굴곡진 용기 디자인

    음식의 회전과 블렌딩을 돕는 굴곡진 용기 디자인

    ProBlend 용기의 굴곡은 음식이 계속해서 용기의 벽을 따라 이동하도록 하여 더 곱게 블렌딩합니다.

    블렌딩 재료에 따른 2단계 속도 설정

    블렌딩 재료에 따른 2단계 속도 설정

    속도 1은 스무디와 과즙이 많은 과일에 적합하고, 속도 2는 단단한 과일을 각얼음과 함께 갈 때 좋습니다.

    안정적인 성능의 견고한 블렌더

    안정적인 성능의 견고한 블렌더

    새 블렌더와 함께 부드러운 스무디, 진한 소스, 신선한 주스 등을 하루 종일 즐겨 보세요.

    부엌 조리대를 위한 컴팩트한 디자인과 보관의 용이성

    부엌 조리대를 위한 컴팩트한 디자인과 보관의 용이성

    새 블렌더는 컴팩트한 디자인 덕분에 부엌 조리대에서 많은 자리를 차지하지 않습니다. 모던한 디자인 및 마감은 부엌에 신선한 활기를 더해 줍니다. 분리 가능 부품은 보관하기에 용이합니다.

    수돗물에 헹구거나 식기세척기에 넣어 세척

    수돗물에 헹구거나 식기세척기에 넣어 세척

    모든 분리형 부품은 세척하기가 쉽고 식기세척기에서도 사용할 수 있습니다. 또한 매일 세척해도 내구성이 강해 오래도록 사용할 수 있습니다.

    HomeID 앱을 다운로드해 맛있는 레시피 등의 유익한 정보를 알아보세요

    HomeID 앱을 다운로드해 맛있는 레시피 등의 유익한 정보를 알아보세요

    HomeID 앱을 다운로드하여 새로운 블렌더를 통해 좋아하는 음료, 음식, 스낵을 만드는 방법에 대한 200가지 이상의 아이디어를 확인해 보세요. 건강한 요리는 쉽고 맛있게 만들 수 있어야 합니다. HomeID 앱이 다양한 건강식을 제공하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 초콜릿 디저트부터 영양 가득한 음식까지, 더욱 맛있고 건강한 레시피를 제공합니다.

    단 몇 초 만에 커피빈과 향신료를 갈아 보세요

    단 몇 초 만에 커피빈과 향신료를 갈아 보세요

    분쇄기와 평평한 칼날을 사용해 집에서도 분쇄 커피와 향신료를 신선하게 즐겨 보세요.

    기술 사양

    • 일반 사양

      주요 재질
      플라스틱
      제품 유형
      블렌더
      제공량
      스무디 3잔
      미끄럼 방지 받침
      인터페이스
      버튼
      코드 길이
      >0.85m
      코드 보관
      아니요
      적용 기술
      ProBlend 기술
      식기세척기 사용가능 부품
      모든 부품 분리 가능
      용량 표시기
      용기 재질
      플라스틱(SAN)
      칼날 재질
      스테인리스 스틸
      분당 회전 수(RPM)
      18,000(칼날)
      BPA free
      분리형 칼날
      얼음 분쇄 기능
      뜨거운 재료 블렌딩 기능
      최대 60°C
      레시피 북
      아니요
      소음 수준(표준)
      <86dB
      인터넷 연결
      아니요
      보증
      전 세계 2년 보증
      자체 청소 기능
      아니요

    • 기술 사양

      소비전력
      350W
      전압
      220~240V
      사용 빈도
      50~60Hz
      팩에 포함된 개수
      1
      배터리 제품
      아니요

    • 호환성

      기본 구성품 1
      그라인더 분쇄기

    • 안전 기능

      안전 인증
      CE

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      12.3cm
      제품 폭
      11.9cm
      제품 높이
      35cm
      제품 중량
      1,375g
      포장 길이
      14.8cm
      포장 폭
      26cm
      포장 높이
      23.2cm
      포장 중량
      1,832g

    • 내구성

      사용 설명서

    • 원산지

      생산지
      중국

    Badge-D2C

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