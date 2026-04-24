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언제 어디서나 신선한 스무디
필립스 미니블렌더 3000 시리즈 블렌드앤고 매일매일을 스무디 데이로 만들어 보세요.블렌드앤고 전용용기에 바로 블렌딩해 부드럽고 균일한 스무디와 쉐이크를 간편하게 만들 수 있습니다.누수 걱정 없이 뚜껑을 닫기만 하면 바로 들고 나갈 준비 완료! 언제 어디서든 간편하게 즐기세요.
350W ProBlend 모터
휴대용 블렌드 앤 고 텀블러
스테인리스 스틸 ProBlend 스타 블레이드
2단계 속도 설정
식기세척기 사용가능 부품
필립스만의 ProBlend 기술로 신선한 재료를 강력하게 갈아보세요.내구성이 뛰어난 350W 모터와 견고한 Blend & Go 텀블러, 스테인리스 스틸 스타 블레이드가 완벽한 조화를 이뤄 재료를 빠르고 고르게 분쇄해 줍니다. 단 몇 초 만에 부드럽고 매끄러운 블렌딩을 완성할 수 있습니다.
일상적인 사용에 완벽한 강력하고 오래 지속되는 모터로 좋아하는 스무디를 블렌딩해 보세요.
휴대용 블렌드 앤 고 텀블러 측면의 홈은 음식을 블레이드 쪽으로 다시 유도하여 더 고운, 더 균일한 블렌딩을 제공합니다.
리뷰