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opal블렌더

HR2670/00

언제 어디서나 신선한 스무디

필립스 미니블렌더 3000 시리즈 블렌드앤고 매일매일을 스무디 데이로 만들어 보세요.블렌드앤고 전용용기에 바로 블렌딩해 부드럽고 균일한 스무디와 쉐이크를 간편하게 만들 수 있습니다.누수 걱정 없이 뚜껑을 닫기만 하면 바로 들고 나갈 준비 완료! 언제 어디서든 간편하게 즐기세요.

모든 혜택 보기

블렌딩하고, 잡고, 출발하세요

언제 어디서나 신선한 스무디

  • 350W ProBlend 모터

  • 휴대용 블렌드 앤 고 텀블러

  • 스테인리스 스틸 ProBlend 스타 블레이드

  • 2단계 속도 설정

  • 식기세척기 사용가능 부품

부드러운 블렌딩을 위한 ProBlend 기술

부드러운 블렌딩을 위한 ProBlend 기술

필립스만의 ProBlend 기술로 신선한 재료를 강력하게 갈아보세요.내구성이 뛰어난 350W 모터와 견고한 Blend & Go 텀블러, 스테인리스 스틸 스타 블레이드가 완벽한 조화를 이뤄 재료를 빠르고 고르게 분쇄해 줍니다. 단 몇 초 만에 부드럽고 매끄러운 블렌딩을 완성할 수 있습니다.

오래 지속되는 성능의 350와트 ProBlend 모터

오래 지속되는 성능의 350와트 ProBlend 모터

일상적인 사용에 완벽한 강력하고 오래 지속되는 모터로 좋아하는 스무디를 블렌딩해 보세요.

최적의 순환을 위한 ProBlend 립 디자인

최적의 순환을 위한 ProBlend 립 디자인

휴대용 블렌드 앤 고 텀블러 측면의 홈은 음식을 블레이드 쪽으로 다시 유도하여 더 고운, 더 균일한 블렌딩을 제공합니다.

기술 사양

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