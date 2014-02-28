쉽게 짜서 즐길 수 있는 신선한 주스

이 과즙 추출기로 맛있는 홈메이드 과일 주스를 쉽게 만들 수 있습니다. 또한 컴팩트한 디자인 덕분에 보관이 쉬울 뿐만 아니라 모든 부품을 식기세척기로 세척할 수 있어서 세척 시간 절감에도 도움이 됩니다.