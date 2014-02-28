데일리 컬렉션 과즙 추출기
쉽게 짜서 즐길 수 있는 신선한 주스
이 과즙 추출기로 맛있는 홈메이드 과일 주스를 쉽게 만들 수 있습니다. 또한 컴팩트한 디자인 덕분에 보관이 쉬울 뿐만 아니라 모든 부품을 식기세척기로 세척할 수 있어서 세척 시간 절감에도 도움이 됩니다. 모든 혜택 보기
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쉽게 짜서 즐길 수 있는 신선한 주스
식기세척기로 세척 가능, 컴팩트한 디자인
500ml 주스 용기 포함
대용량 주스를 만들 수 있는 500ml 주스 용기
새로운 디자인의 주입구로 주스가 흘러 나오는 것을 방지
새로운 디자인의 주입구로 주스가 흘러 나오는 것을 방지
일체형 전원 코드 보관함
제품 하단부에 코드 보관 시스템을 갖추어 간편한 관리
컴팩트형 디자인으로 좁은 공간에서도 손쉽게 보관
컴팩트형 디자인의 주서기는 주방 어디에 놓아도 잘 어울리며 공간을 거의 차지하지 않습니다.
모든 부품은 식기세척기에서 세척 가능
분리 가능한 모든 부품은 식기세척기로 세척 가능합니다.
기술 사양
-
일반 사양
- 주 재료
-
메탈
- 부 재료
-
플라스틱
- 사전 프로그램된 설정
-
아니요
- 기능
-
과즙 추출기
- 제품 유형
-
과즙 추출 주서기
- 제공량
-
2
- 미끄럼 방지 받침
-
예
- 인터페이스
-
수동으로 주스 추출
- 코드 길이
-
0.8
- 코드 보관
-
예
- 보온 기능
-
아니요
- 타이머
-
아니요
- 테크놀로지
-
오토 리버스
- 내장 전원 스위치
-
예
- 온도 조절 장치
-
아니요
- 전원 표시등
-
아니요
- 열 전도 방지 손잡이
-
아니요
- 식기세척기 사용가능 부품
-
예
- 용량 표시기
-
예
- 용기 재질
-
플라스틱 PP
- 칼날 재질
-
플라스틱 PP
- BPA free
-
예
- 순간작동 기능
-
아니요
- 분리형 칼날
-
아니요
- 소음 수준(표준)
-
Lc = 72dB(A)
- 보증
-
2년
-
기술 사양
- 소비전력
-
25
- 전압
-
230
- 주파수
-
50
- 팩에 포함된 개수
-
1
- 배터리 제품
-
아니요
-
호환성
- 기본 제공 액세서리 1
-
사용 설명서
- 포함된 액세서리 2
-
보증서
-
안전 기능
- 안전 인증
-
예
- 자동 전원 차단
-
예
- 온도 표시기
-
아니요
- 칼날 자동 정지
-
아니요
- 차일드락
-
아니요
-
크기 및 무게
- 제품 길이
-
14.5
- 제품 폭
-
19.7
- 제품 높이
-
16.4
- 제품 중량
-
0.535
- 포장 길이
-
18
- 포장 폭
-
18
- 포장 높이
-
17.5
- 포장 중량
-
0.72
-
내구성
- 케이스
-
>75% 재활용 함량
- 사용 설명서
-
90% 재활용 종이
-
원산지
- 생산지
-
보스니아 헤르체고비나
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