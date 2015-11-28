단종됨
HR2876/00
빠르고 신선하고 즐겁게
새로 나온 필립스 미니 블렌더는 스무디, 쉐이크, 수프, 소스, 칵테일 등 다양한 요리를 만들 때 유용합니다. 이번 구성에는 편리한 On-the-Go 텀블러가 더해져 어디서든 좋아하는 혼합 음료를 즐길 수 있습니다!
350W
0.6L
소형 다지기 장착
On the Go 텀블러 액세서리
편리한 On-the-Go 텀블러로 어디서든 좋아하는 음료를 즐길 수 있습니다.
크롬 코팅된 블렌드 본체는 부엌 싱크대의 선반을 멋지게 장식해 줄 것입니다.
350W의 강력한 힘으로 간편한 블렌딩과 혼합
4.4
5점 만점
5
리뷰
100%
의 추천 제품
도시남자
28/11/2015
한국
HR2874 이거 미니 블랜더중에 갑인데요.
완젼 잘갈립니다. 추천하게 만든 블렌더.... 아방세보다 적은량에서는 갑이네요.... 설마 이정로 까지 잘 잘리지는 상상못했음. 작은게 너무 쌤... 호두 아몬드 등 견과류가 미세하게 잘갈려서 먹기가 노무 편합니다. 그리고 텀블러통 몇개 더 구매하고 싶은네 어디서 구해야하나요 ㅜㅜㅜ
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Daily Collection HR2876/00 미니 블렌더에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Daily Collection HR2876/00 미니 블렌더에 대해 작성되었습니다.
사랑스런룽이
21/05/2014
한국
작고 간편하면서 파워풀한 성능에 디자인까지 멋져요~^^
미니블랜더이지만 성능은 파워풀하고 끝내줘요~ 게다가 on-the-Go 텀블러는 실용성 짱인 것 같아요 블루베리 갈아서 그대로 텀블러로 활용해서 외출할 수 있어서 여름에 정말 필수아이템이 아닌가 싶어요~ 디자인도 너무 예뻐서 주방이 반짝반작 빛이 나네요~
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Daily Collection HR2876/00 미니 블렌더에 대해 작성되었습니다.
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Juliet
11/02/2016
한국
확인 된 구매자
주스 매니아
과일 섭취를 위해 다양한 재료를 취향대로 골라서 갈아먹는 생과일 주스는 시원하고 상큼하고 달콤해서 건강에 좋은 느낌이다. 아침식사대용으로도 좋고 다이어트용으로도 좋고 계절과일을 얼려서 갈아먹으면 아이스크림을 따로 사먹을 필요없이 건강 생과일주스를 먹을 수 있다.
예, 이 제품을 추천합니다.
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