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단종됨

Daily Collection미니 블렌더

HR2889/00

5

| (1) 리뷰 | 100%의 추천 제품

매일 건강에 좋은 스무디를 간편하게 만들어 보세요.

과일과 채소의 모든 영양소를 한 번에 섭취할 수 있습니다. 새로워진 필립스 미니 블렌더를 스무디, 쉐이크, 수프, 소스, 칵테일 등 다양한 레시피에 활용해 보세요. 요리가 즐거워집니다.

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과일과 채소의 영양소를 100% 활용

매일 건강에 좋은 스무디를 간편하게 만들어 보세요.

  • 350W

  • 0.6L

  • 소형 다지기 장착

프리미엄 크롬 코팅 블렌더 본체

크롬 코팅된 블렌드 본체는 부엌 싱크대의 선반을 멋지게 장식해 줄 것입니다.

블렌더 모터 전력 350W

블렌더 모터 전력 350W

350W의 강력한 힘으로 간편한 블렌딩과 혼합

파손 방지 블렌더 용기

강화 플라스틱 블렌더 용기로 파손 방지

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5.0

5점 만점

1

리뷰

100%

의 추천 제품

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3
2
1

19/05/2019

한국

한국

가볍고 편리함

유리도 좋지만 무겁기도하고 뜨거운건 유리가 깨지는 경우도 봐서 전 안전하게 편리하게 쓸수있고 가벼운 믹서기찾다가 구입했어여. 아침마다 쥬스갈아먹기좋고 미니사이즈라서 자주 이용해요 굳입니다. 저는 대만족이에요. 잘안갈린다싶으면 들어서 흔들수도 있으니^^; 가벼워서 좋아요.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Daily Collection HR2889/00 미니 블렌더에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

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