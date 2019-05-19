단종됨
HR2889/00
매일 건강에 좋은 스무디를 간편하게 만들어 보세요.
과일과 채소의 모든 영양소를 한 번에 섭취할 수 있습니다. 새로워진 필립스 미니 블렌더를 스무디, 쉐이크, 수프, 소스, 칵테일 등 다양한 레시피에 활용해 보세요. 요리가 즐거워집니다.
350W
0.6L
소형 다지기 장착
크롬 코팅된 블렌드 본체는 부엌 싱크대의 선반을 멋지게 장식해 줄 것입니다.
350W의 강력한 힘으로 간편한 블렌딩과 혼합
강화 플라스틱 블렌더 용기로 파손 방지
5.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
상우맘맘
19/05/2019
한국
가볍고 편리함
유리도 좋지만 무겁기도하고 뜨거운건 유리가 깨지는 경우도 봐서 전 안전하게 편리하게 쓸수있고 가벼운 믹서기찾다가 구입했어여. 아침마다 쥬스갈아먹기좋고 미니사이즈라서 자주 이용해요 굳입니다. 저는 대만족이에요. 잘안갈린다싶으면 들어서 흔들수도 있으니^^; 가벼워서 좋아요.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Daily Collection HR2889/00 미니 블렌더에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Daily Collection HR2889/00 미니 블렌더에 대해 작성되었습니다.