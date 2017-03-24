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이동 중에도 건강하게 즐길 수 있는 스무디
프로블렌드 6각 칼날 기술이 적용된 필립스 블렌더로 부드럽게 블렌딩하고 얼음도 갈아보세요. 더욱 고와진 블렌딩 성능으로 건강한 스무디를 만들어 과일과 채소로부터 하루 종일 필요한 양의 영양분을 섭취하실 수 있습니다.모든 혜택 보기
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분리가 가능한 필립스 블렌더의 모든 부품은 식기세척기에 사용할 수 있습니다.
블렌더 제품은 전 세계 2년 무상 보증 대상입니다. 이는 당사의 변치 않는 품질과 작동에 대한 약속입니다.
당사의 프로블렌드 6 기술은 효과적인 블렌딩 및 믹싱 효과를 제공해 모든 재료가 더욱 부드럽게 블렌딩됩니다.
900W 전원의 블렌더 모터는 원하는 재료를 부드럽고 효과적으로 블렌딩할 수 있을 만큼 강력합니다.
부드러운 질감의 과일에 적합한 부드러운 블렌딩부터 딱딱한 과일과 야채에 알맞은 강력한 파워에 이르기까지, 수동으로 속도를 제어해 보세요.
조절 다이얼은 미끄럼 방지 손잡이로 제작되어, 블렌딩 속도를 손쉽게 조절할 수 있습니다.
편리한 순간 작동 제어 기능으로 부드럽게 재료를 블렌딩할 수 있습니다. 갈린 재료들을 칼날 쪽으로 다시 내려가므로 한 번 더 더욱 곱게 블렌딩됩니다.
액체가 텀블러와 블렌더 용기에 얼마나 남았는지 명확하게 표시되므로 남은 용량을 보다 쉽게 확인할 수 있습니다.
맛있는 스무디는 누구나 좋아하죠. 당사의 블렌더 용기에는 최대 2리터까지 담을 수 있으므로 온 가족을 위한 스무디를 만들 수 있습니다(아니면 나중에 먹을 수 있도록 담아 두세요).
원산지
액세서리
기술 사양
일반 사양
마감
서비스
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