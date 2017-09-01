이동 중에도 건강하게 즐길 수 있는 스무디

프로블렌드 6각 칼날 기술이 적용된 필립스 블렌더로 부드럽게 블렌딩하고 얼음도 갈아보세요. 더욱 고와진 블렌딩 성능으로 건강한 스무디를 만들어 과일과 채소로부터 하루 종일 필요한 양의 영양분을 섭취하실 수 있습니다.