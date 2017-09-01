검색어

  • 이동 중에도 건강하게 즐길 수 있는 스무디 이동 중에도 건강하게 즐길 수 있는 스무디 이동 중에도 건강하게 즐길 수 있는 스무디

    Viva Collection 블렌더

    HR3556/00

    이동 중에도 건강하게 즐길 수 있는 스무디

    프로블렌드 6각 칼날 기술이 적용된 필립스 블렌더로 부드럽게 블렌딩하고 얼음도 갈아보세요. 더욱 고와진 블렌딩 성능으로 건강한 스무디를 만들어 과일과 채소로부터 하루 종일 필요한 양의 영양분을 섭취하실 수 있습니다.

    모든 혜택 보기

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    Viva Collection 블렌더

    유사 제품

    모두 보기 블렌더

    이동 중에도 건강하게 즐길 수 있는 스무디

    더 많은 과일과 채소를 더 곱게 블렌딩

    • 900W
    • 프로블렌드 6각 칼날
    • 2L 유리 용기
    • On the Go 텀블러 액세서리
    스무디를 나눠 담을 수 있는 대용량 유리 용기

    스무디를 나눠 담을 수 있는 대용량 유리 용기

    이 대용량 2L 용기는 사용 용량 1.5L로, 맛있는 스무디를 만들어 온 가족이 나눠 마시거나 나중에 마시기 위해 담아 둘 수 있습니다.

    식기세척기 사용가능 부품

    식기세척기 사용가능 부품

    분리가 가능한 필립스 블렌더의 모든 부품은 식기세척기에 사용할 수 있습니다.

    전 세계 2년 무상 보증

    전 세계 2년 무상 보증

    블렌더 제품은 전 세계 2년 무상 보증 대상입니다. 이는 당사의 변치 않는 품질과 작동에 대한 약속입니다.

    프로블렌드 6 블렌딩 기술로 만드는 더욱 부드러운 결과

    당사의 프로블렌드 6 기술은 효과적인 블렌딩 및 믹싱 효과를 제공해 모든 재료가 더욱 부드럽게 블렌딩됩니다.

    강력한 900W 모터

    900W 전원의 블렌더 모터는 원하는 재료를 부드럽고 효과적으로 블렌딩할 수 있을 만큼 강력합니다.

    재료에 따라 속도 선택 가능

    부드러운 질감의 과일에 적합한 부드러운 블렌딩부터 딱딱한 과일과 야채에 알맞은 강력한 파워에 이르기까지, 수동으로 속도를 제어해 보세요.

    잡기 쉬운 조절 다이얼

    조절 다이얼은 미끄럼 방지 손잡이로 제작되어, 블렌딩 속도를 손쉽게 조절할 수 있습니다.

    더욱 부드러운 블렌딩을 위한 순간 작동 기능

    편리한 순간 작동 제어 기능으로 부드럽게 재료를 블렌딩할 수 있습니다. 갈린 재료들을 칼날 쪽으로 다시 내려가므로 한 번 더 더욱 곱게 블렌딩됩니다.

    읽기 쉽도록 액체 용량 표시

    액체가 텀블러와 블렌더 용기에 얼마나 남았는지 명확하게 표시되므로 남은 용량을 보다 쉽게 확인할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 원산지

      원산지
      중국

    • 액세서리

      포함됨
      용기

    • 기술 사양

      전압
      200 ~ 230  V
      소비전력
      900  W
      용기 용량
      0.6  l
      기본 용기 용량
      2  l

    • 일반 사양

      제품 특징
      • 자동 전원 차단
      • 코드 보관
      • 식기세척기 사용 가능
      • 내장형 코드 보관
      • 전원 스위치
      • 순간작동
      • 다양한 속도

    • 마감

      본체 재질
      스테인리스 스틸
      용기 재질
      글래스

    • 서비스

      2년 무상 보증

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.