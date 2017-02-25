검색어

  • 50% 더 고와진 블렌딩 50% 더 고와진 블렌딩 50% 더 고와진 블렌딩

    Avance 컬렉션 블렌더

    HR3652/00

    50% 더 고와진 블렌딩

    ProBlend 6각 3D 칼날 기술과 1,400와트의 파워, 최대 35,000RPM의 속도로 더욱 부드러워진 스무디의 딱 알맞은 맛과 질감을 즐겨 보세요. 사용자의 과일 및 야채 섭취량을 증가시키는 효과가 입증되었습니다.

    모든 혜택 보기

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    Avance 컬렉션 블렌더

    유사 제품

    모두 보기 블렌더

    50% 더 고와진 블렌딩

    80%의 사용자가 더 많은 과일과 야채를 섭취하도록 촉진*

    • 1,400W
    • 프로블렌드 6 3D
    • 2L 유리 용기
    강력한 1,400W 모터가 선사하는 더욱 부드러운 블렌딩 효과

    강력한 1,400W 모터가 선사하는 더욱 부드러운 블렌딩 효과

    1,400W 모터 덕분에 더욱 곱게 블렌딩되는 과일과 야채

    최첨단 프로블렌드 6각 3D 블렌딩 기술

    최첨단 프로블렌드 6각 3D 블렌딩 기술

    스무디의 모든 재료가 더욱 부드럽게 블렌딩되도록 프로블렌드 6각 3D 블렌딩 기술을 개발했습니다. 그 결과, 과일과 야채, 견과류의 영양소가 세포 구조에서 추출되어 몸에 쉽게 흡수됩니다.

    최대 35,000rpm

    최대 35,000rpm

    35,000rpm의 속도가 만들어 내는 탁월한 블렌딩과 더욱 건강한 스무디

    스무디를 나눠 담을 수 있는 대용량 유리 용기

    스무디를 나눠 담을 수 있는 대용량 유리 용기

    이 대용량 2L 용기는 사용 용량 1.8L로, 맛있는 스무디를 만들어 온 가족이 나눠 마시거나 나중에 마시기 위해 담아 둘 수 있습니다.

    다양한 속도 조절이 가능한 수동 모드

    다양한 속도 조절이 가능한 수동 모드

    부드러운 질감의 과일에 적합한 부드러운 블렌딩부터 딱딱한 과일과 야채에 알맞은 강력한 파워에 이르기까지, 조절식 수동 속도 옵션을 활용해 보세요.

    스무디 프리셋 프로그램

    스무디 프리셋 프로그램

    스무디 프리셋 프로그램으로 홈메이드 스무디 만들기가 쉬워집니다.

    식기세척기에 사용할 수 있는 블렌더 용기

    식기세척기에 사용할 수 있는 블렌더 용기

    분리가 가능한 필립스 블렌더의 모든 부품은 식기세척기에 사용할 수 있습니다. 단, 칼날부만은 예외로, 간단히 흐르는 물에만 세척해 주세요. 본체는 필요한 경우 행주로 닦아 주시면 됩니다.

    간편한 세척을 위한 분리형 칼날

    간편한 세척을 위한 분리형 칼날

    블렌더 칼날을 세척하려면 블렌더 용기에서 분리한 후 헹구어 내기만 하면 됩니다. 날카로움을 유지하기 위해 칼날부는 식기세척기에 사용하지 않는 것이 좋습니다.

    전 세계 2년 무상 보증

    전 세계 2년 무상 보증

    블렌더 제품은 전 세계 2년 무상 보증 대상입니다. 이는 당사의 변치 않는 품질과 작동에 대한 약속입니다.

    기술 사양

    • 원산지

      원산지
      중국

    • 기술 사양

      소비전력
      1,400  W
      전압
      200~230  V
      용기 용량
      1.8  l
      RPM 블렌더(최대)
      35,000  rpm

    • 일반 사양

      제품 특징
      • 자동 전원 차단
      • 코드 보관
      • 식기세척기 사용 가능
      • 내장형 코드 보관
      • LED 디스플레이
      • 순간작동
      • 다양한 속도
      • 전원 표시등

    • 마감

      본체 재질
      메탈
      용기 재질
      유리

    • 서비스

      2년 무상 보증

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    • 독립 연구소에서 수행한 필립스 Avance HR2195와의 비교 테스팅 결과
    • 독일과 한국에서 독립 소비자 조사 연구 기관에 의해 4주 간 100명의 소비자를 대상으로 가정 사용 테스트가 수행됨

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.