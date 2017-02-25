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50% 더 고와진 블렌딩
ProBlend 6각 3D 칼날 기술과 1,400와트의 파워, 최대 35,000RPM의 속도로 더욱 부드러워진 스무디의 딱 알맞은 맛과 질감을 즐겨 보세요. 사용자의 과일 및 야채 섭취량을 증가시키는 효과가 입증되었습니다.모든 혜택 보기
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1,400W 모터 덕분에 더욱 곱게 블렌딩되는 과일과 야채
스무디의 모든 재료가 더욱 부드럽게 블렌딩되도록 프로블렌드 6각 3D 블렌딩 기술을 개발했습니다. 그 결과, 과일과 야채, 견과류의 영양소가 세포 구조에서 추출되어 몸에 쉽게 흡수됩니다.
35,000rpm의 속도가 만들어 내는 탁월한 블렌딩과 더욱 건강한 스무디
이 대용량 2L 용기는 사용 용량 1.8L로, 맛있는 스무디를 만들어 온 가족이 나눠 마시거나 나중에 마시기 위해 담아 둘 수 있습니다.
부드러운 질감의 과일에 적합한 부드러운 블렌딩부터 딱딱한 과일과 야채에 알맞은 강력한 파워에 이르기까지, 조절식 수동 속도 옵션을 활용해 보세요.
스무디 프리셋 프로그램으로 홈메이드 스무디 만들기가 쉬워집니다.
분리가 가능한 필립스 블렌더의 모든 부품은 식기세척기에 사용할 수 있습니다. 단, 칼날부만은 예외로, 간단히 흐르는 물에만 세척해 주세요. 본체는 필요한 경우 행주로 닦아 주시면 됩니다.
블렌더 칼날을 세척하려면 블렌더 용기에서 분리한 후 헹구어 내기만 하면 됩니다. 날카로움을 유지하기 위해 칼날부는 식기세척기에 사용하지 않는 것이 좋습니다.
블렌더 제품은 전 세계 2년 무상 보증 대상입니다. 이는 당사의 변치 않는 품질과 작동에 대한 약속입니다.
원산지
기술 사양
일반 사양
마감
서비스
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