식기세척기에 사용할 수 있는 블렌더 용기

분리가 가능한 필립스 블렌더의 모든 부품은 식기세척기에 사용할 수 있습니다. 단, 칼날부만은 예외로, 간단히 흐르는 물에만 세척해 주세요. 본체는 필요한 경우 행주로 닦아 주시면 됩니다.