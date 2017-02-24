HR3663/90
50% 더 고와진 블렌딩
프로블렌드 6각 3D 칼날 기술과 1400와트의 파워, 최대 35,000RPM의 속도로 더욱 부드러워진 스무디의 딱 알맞은 맛과 질감을 즐겨 보세요. 사용자의 과일 및 야채 섭취량을 증가시키는 효과가 입증되었습니다.모든 혜택 보기
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1400W 모터로 더욱 고와지는 블렌딩
풍부한 영양소를 그대로 즐길 수 있는 프로블렌드 3D 블렌딩 기술
2.2L 용량의 트리탄 용기 덕분에 영양소를 매일 섭취할 수 있습니다.
다양한 속도 옵션이 지원되는 수동 모드
스무디 프리셋 프로그램으로 홈메이드 스무디 만들기가 쉬워집니다.
세척이 용이한 분리형 칼날
본체 및 칼날 조립부를 제외한 모든 부품 식기세척기에서 사용 가능
2년 제품 보증이 적용됩니다.
최대 35000 rpm으로 더 고와진 블렌딩
원산지
기술 사양
일반 사양
마감
서비스
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