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    Avance 컬렉션 블렌더

    HR3663/90

    50% 더 고와진 블렌딩

    프로블렌드 6각 3D 칼날 기술과 1400와트의 파워, 최대 35,000RPM의 속도로 더욱 부드러워진 스무디의 딱 알맞은 맛과 질감을 즐겨 보세요. 사용자의 과일 및 야채 섭취량을 증가시키는 효과가 입증되었습니다.

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    Avance 컬렉션 블렌더

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    50% 더 고와진 블렌딩

    80%의 사용자가 더 많은 과일과 야채를 섭취하도록 촉진*

    • 1400W
    • 프로블렌드 6 3D
    • 2.2L 용량의 트라이탄 용기
    • 스무디 프리셋 프로그램
    강력한 1400W 모터

    강력한 1400W 모터

    1400W 모터로 더욱 고와지는 블렌딩

    프로블렌드 6 3D 블렌딩 기술

    프로블렌드 6 3D 블렌딩 기술

    풍부한 영양소를 그대로 즐길 수 있는 프로블렌드 3D 블렌딩 기술

    매일 영양소를 섭취할 수 있도록 도와주는 2.2L 용량의 트리탄 용기

    매일 영양소를 섭취할 수 있도록 도와주는 2.2L 용량의 트리탄 용기

    2.2L 용량의 트리탄 용기 덕분에 영양소를 매일 섭취할 수 있습니다.

    속도를 조절할 수 있는 수동 모드

    속도를 조절할 수 있는 수동 모드

    다양한 속도 옵션이 지원되는 수동 모드

    스무디 프리셋 프로그램

    스무디 프리셋 프로그램

    스무디 프리셋 프로그램으로 홈메이드 스무디 만들기가 쉬워집니다.

    분리형 칼날으로 간편한 세척

    분리형 칼날으로 간편한 세척

    세척이 용이한 분리형 칼날

    본체 및 칼날 조립부를 제외한 제품 모두 식기세척기에서 사용 가능

    본체 및 칼날 조립부를 제외한 제품 모두 식기세척기에서 사용 가능

    본체 및 칼날 조립부를 제외한 모든 부품 식기세척기에서 사용 가능

    2년 무상 보증 수리

    2년 무상 보증 수리

    2년 제품 보증이 적용됩니다.

    최대 35000 rpm

    최대 35000 rpm

    최대 35000 rpm으로 더 고와진 블렌딩

    기술 사양

    • 원산지

      원산지
      중국

    • 기술 사양

      소비전력
      1400  W
      전압
      220-240  V
      용기 용량
      2  l
      RPM 블렌더(최대)
      35,000  rpm

    • 일반 사양

      제품 특징
      • 자동 전원 차단
      • 코드 보관
      • 식기세척기 사용 가능
      • 내장형 코드 보관
      • LED 디스플레이
      • 순간작동
      • 다양한 속도
      • 전원 표시등
      • 분리형 뚜껑

    • 마감

      본체 재질
      메탈
      용기 재질
      트라이탄

    • 서비스

      2년 무상 보증

    Badge-D2C

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