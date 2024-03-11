음식 조리
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Daily Collection 푸드프로세서
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User Manual Philips Daily Collection Food processor
Eco passport Philips Daily Collection Food processor - English (US)
전체 (6)
제품에 물결 모양의 플라스틱 디스크의 용도는 무엇입니까?
금속 칼처럼 생긴 플라스틱 부품이 포함되어 있습니다. 무슨 용도입니까?
끓을 정도로 뜨거운 액체를 필립스 블렌더의 용기에 부을 수 있습니까?
용기를 장착하는 방법은 무엇입니까?
채썰기/슬라이스 칼날을 교체하려면 어떻게 해야 합니까?
코드를 어떻게 보관하면 됩니까?
뚜껑이 제대로 닫히지 않는 이유는 무엇입니까?
야채 채썰기를 하면 으깨집니다. 어떻게 해야 하나요?
다지기 용기의 요리 도구가 작동하지 않습니다. 어떻게 해야 합니까?
모터가 지속적으로 작동하지 않습니다. 무엇이 문제입니까?
필립스 푸드 프로세서의 전원이 켜지지 않음
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