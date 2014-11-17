단종됨
HR7759/90
재료 손질을 위한 완벽한 솔루션
필립스 Viva 컬렉션 푸드프로세서는 한국 주방에 꼭 맞는 올인원 솔루션입니다. 다지기, 블렌딩, 반죽, 슬라이스, 채썰기, 크림만들기를 비롯한 다양한 작업을 정밀하게 해냅니다. 맛있는 홈메이드 요리를 위한 재료 손질이 이보다 더 쉬울 수 없습니다!
750W
2단계 속도 조절 및 순간작동
2.1L 용기
필립스 푸드프로세서는 2단계 속도 조절 및 순간작동 기능을 비롯한 강력한 모터가 탑재되어 있어 어떤 레시피든 만들 수 있는 파워와 제어 기능을 자랑합니다.
PowerChop 기술은 칼날 형태, 다지기 각도, 내부 용기의 조합으로 재료에 상관없이 우수한 다지기 성능을 구현할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 퓨레나 케이크 반죽을 만드는 데도 적합합니다.
최적의 결과를 얻으려면 휘핑 크림, 달걀 섞기, 제과/제빵 반죽에는 저속 설정(속도 1)을 사용하십시오. 고속 설정(속도 2)은 양파/고기 다지기, 수프/스무디 혼합, 야채 채썰기/슬라이스/갈기/깎기에 사용하십시오.
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