우수한 다지기 성능을 자랑하는 PowerChop 기술

PowerChop 기술은 칼날 형태, 다지기 각도, 내부 용기의 조합으로 재료에 상관없이 우수한 다지기 성능을 구현할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 퓨레나 케이크 반죽을 만드는 데도 적합합니다.