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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Food processor
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단종됨

Viva Collection푸드프로세서

HR7759/90

재료 손질을 위한 완벽한 솔루션

필립스 Viva 컬렉션 푸드프로세서는 한국 주방에 꼭 맞는 올인원 솔루션입니다. 다지기, 블렌딩, 반죽, 슬라이스, 채썰기, 크림만들기를 비롯한 다양한 작업을 정밀하게 해냅니다. 맛있는 홈메이드 요리를 위한 재료 손질이 이보다 더 쉬울 수 없습니다!

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많은 양도 순식간에

재료 손질을 위한 완벽한 솔루션

  • 750W

  • 2단계 속도 조절 및 순간작동

  • 2.1L 용기

강력한 프로세싱을 위한 750W 모터

강력한 프로세싱을 위한 750W 모터

필립스 푸드프로세서는 2단계 속도 조절 및 순간작동 기능을 비롯한 강력한 모터가 탑재되어 있어 어떤 레시피든 만들 수 있는 파워와 제어 기능을 자랑합니다.

우수한 다지기 성능을 자랑하는 PowerChop 기술

우수한 다지기 성능을 자랑하는 PowerChop 기술

PowerChop 기술은 칼날 형태, 다지기 각도, 내부 용기의 조합으로 재료에 상관없이 우수한 다지기 성능을 구현할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 퓨레나 케이크 반죽을 만드는 데도 적합합니다.

2단계 속도 설정 및 최적의 컨트롤을 위한 순간작동

2단계 속도 설정 및 최적의 컨트롤을 위한 순간작동

최적의 결과를 얻으려면 휘핑 크림, 달걀 섞기, 제과/제빵 반죽에는 저속 설정(속도 1)을 사용하십시오. 고속 설정(속도 2)은 양파/고기 다지기, 수프/스무디 혼합, 야채 채썰기/슬라이스/갈기/깎기에 사용하십시오.

기술 사양

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