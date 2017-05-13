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  • 부드러운 면도, 건강한 피부
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  • 부드러운 면도, 건강한 피부
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단종됨

NIVEA니베아포맨 면도기

HS8440

1
| (1) 리뷰
부드러운 면도, 건강한 피부
밀착 면도를 위해 얼굴 윤곽을 따라 부드럽게 움직이며 링의 스트레치 앤 리프트 패턴을 통해 피부에서의 탁월한 면도가 가능합니다. 새로운 컨디셔너에는 Natural Microtec이 함유되어 피부를 자극으로부터 보호합니다.
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면도 중 피부 보습

부드러운 면도, 건강한 피부

  • 정밀 튜브 트리머

면도 중 피부 보습

면도 중 피부 보습

니베아포맨 컨디셔너가 쉐이빙헤드를 통해 피부로 직접 분사되어 면도 중 피부에 촉촉함을 더합니다. 컨디셔너에는 피부를 자극으로부터 보호해주는 Natural Microtec™이 함유되어 있습니다.

얼굴 윤곽을 따라 부드럽게 움직임

얼굴 윤곽을 따라 부드럽게 움직임

얼굴 윤곽을 따라 부드럽게 움직여 닿기 힘든 부분까지도 밀착 면도가 가능합니다.

스트레치 앤 리프트 패턴을 통한 탁월한 면도

스트레치 앤 리프트 패턴을 통한 탁월한 면도

쉐이빙헤드에 있는 독특한 링의 스트레치 앤 리프트 패턴을 통해 탁월한 면도가 가능합니다.

기술 사양

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리뷰

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1.0

5점 만점

1

리뷰

5
4
3
2

13/05/2017

한국

한국

사용감은편한데 상처가납니다..

오래전 홈쇼핑을통해 구매하였고 사은품으로나온 헤드2개짜리 건전지면도기를 17년도까지잘썼네요.. 이사하면서 한번도안쓴.. 이게나와 아끼지말고 쓰자는 생각에 써보니.. 입술옆은 꼭 베인듯 통증과 피가살짝날정도구 턱아래 목부분은 면도마찰부가 마치 데인듯 벌겋게 일어났습니다.. 이거 하자아닐까요,

이 후기는 HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver에 대해 작성되었습니다.

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