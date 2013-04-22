단종됨
HTB3510/40
깊은 중저음이 돋보이는 극장 수준의 강력한 서라운드 사운드
강력한 1000W 사운드를 제공하는 더블 베이스 파이프가 탑재된 노출형 스피커 드라이버와 탁월한 3D 블루 레이 디스크 재생이 특징인 필립스 홈시어터 시스템 HTB3510으로 홈 엔터테인먼트를 더욱 강렬하게 만드세요.
3D 블루 레이
1000W
EasyLink는 리모컨 하나로 DVD 플레이어, 블루레이 플레이어, 사운드바 스피커, 홈시어터, TV 등의 여러 장치를 제어할 수 있는 기능입니다. HDMI CEC 업계 표준 프로토콜을 사용하여 HDMI 케이블을 통해 연결된 여러 장치 사이에서 기능을 공유합니다. 버튼을 한 번 누르기만 하면 연결된 모든 HDMI CEC 지원 기기를 동시에 작동시킬 수 있습니다. 대기 및 재생과 같은 기능도 간편하게 실행됩니다.
오디오 입력을 홈시네마에 간편하게 연결하여 iPod/iPhone/iPad, MP3 플레이어 또는 랩탑의 음악을 바로 재생할 수 있습니다. 오디오 장치를 오디오 입력 잭에 연결하기만 하면 필립스 홈시네마 시스템의 뛰어난 음질로 음악을 감상할 수 있습니다.
HDMI는 디지털 HD 비디오는 물론 디지털 멀티채널 오디오까지 전송할 수 있는 직접 디지털 연결입니다. 아날로그 신호 변환 작업을 없애 완벽한 화질과 풍부한 사운드를 제공하며 소음을 완전히 제거했습니다. 표준 해상도의 영화도 이제 고화질 해상도의 세밀하고 실감나는 영상으로 재생됩니다.
리뷰
해당 국가에서 주문형 비디오를 구매할 수 있는지 확인하려면 www.philips.com/blu-ray를 방문하십시오.
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