단종됨
HTB3560/40
컴팩트한 스피커에서 나오는 강력한 서라운드 사운드
시네마의 힘을 거실로! 강력한 서라운드 사운드를 제공하는 노출형 스피커와 3D 블루 레이 디스크 재생의 Full HD(1080p)는 홈 엔터테인먼트를 더욱 강렬하게 만듭니다.
3D 블루 레이
오디오 입력을 홈시네마에 간편하게 연결하여 iPod/iPhone/iPad, MP3 플레이어 또는 랩탑의 음악을 바로 재생할 수 있습니다. 오디오 장치를 오디오 입력 잭에 연결하기만 하면 필립스 홈시네마 시스템의 뛰어난 음질로 음악을 감상할 수 있습니다.
최신 DivX 기술인 블루 레이 플레이어 및 DVD 플레이어의 DivX Plus HD를 통해 필립스 HDTV 또는 PC에서도 인터넷의 HD 동영상과 영화를 감상할 수 있습니다. DivX Plus HD는 DivX Plus 콘텐츠(MKV 파일 컨테이너의 H.264 HD 영상 및 AAC 고음질) 재생뿐만 아니라 최대 1080p 해상도의 DivX 영상 재생을 지원합니다. DivX Plus HD로 진정한 HD 디지털 영상을 즐기세요.
Full HD 3D TV로 거실에서 3D 영화의 매력에 흠뻑 빠져 보세요. 액티브 3D는 차세대 고속 전환(Fast Switching) 디스플레이를 사용하여 1080x1920 Full HD 해상도로 현실감 있고 깊이 있는 영상을 전합니다. 교차 이미지에 맞게 왼쪽과 오른쪽 렌즈가 조절되는 특수 안경을 통해 이미지의 Full HD 3D 시각 효과가 홈시네마로 완성됩니다. 블루레이 기반 프리미엄 3D 영화로 다양한 고품질의 콘텐츠를 마음껏 즐기십시오. 뿐만 아니라 블루레이는 무압축 서라운드 사운드를 제공하므로 믿을 수 없을 정도로 실감나는 오디오를 경험할 수 있습니다.
리뷰
홈시어터의 YouTube 비디오 재생 기능은 인터넷 서비스 연결 시에만 작동되도록 설계되었습니다. 인터넷 연결 또는 YouTube 액세스 상태가 느리거나 원활하지 않은 경우 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.