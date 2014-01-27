현실처럼 몰입할 수 있는 3D 영화 감상 환경을 제공하는 Full HD 3D 블루 레이

Full HD 3D TV로 거실에서 3D 영화의 매력에 흠뻑 빠져 보세요. 액티브 3D는 차세대 고속 전환(Fast Switching) 디스플레이를 사용하여 1080x1920 Full HD 해상도로 현실감 있고 깊이 있는 영상을 전합니다. 교차 이미지에 맞게 왼쪽과 오른쪽 렌즈가 조절되는 특수 안경을 통해 이미지의 Full HD 3D 시각 효과가 홈시네마로 완성됩니다. 블루레이 기반 프리미엄 3D 영화로 다양한 고품질의 콘텐츠를 마음껏 즐기십시오. 뿐만 아니라 블루레이는 무압축 서라운드 사운드를 제공하므로 믿을 수 없을 정도로 실감나는 오디오를 경험할 수 있습니다.