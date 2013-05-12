단종됨
HTB3570/40
깊은 중저음이 돋보이는 극장 수준의 강력한 서라운드 사운드
강력한 1000W 사운드를 제공하는 더블 베이스 파이프가 탑재된 노출형 스피커 드라이버와 탁월한 3D 블루 레이 디스크 재생이 특징인 필립스 홈시네마 시스템 HTB3570으로 홈 엔터테인먼트를 더욱 강렬하게 만드세요.
HDMI ARC & USB
1000W
Dolby TrueHD 및 DTS-HD Master Audio Essential은 블루 레이 디스크 최고의 사운드를 구현합니다. 스튜디오 마스터에서 재현된 오디오와 거의 구분할 수 없을 정도로 뛰어나게 재현된 오디오를 통해 제작자의 수고를 느낄 수 있습니다. Dolby TrueHD 및 DTS-HD Master Audio Essential은 고화질 엔터테인먼트의 완전한 경험을 제공합니다.
리뷰
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