제품지원

모든 시리즈

  • 제품 전면 사진
  • 제품 상세 사진
  • 기본 이미지
  • 제품 전면 사진
  • 제품 상세 사진
  • 기본 이미지

단종됨

5.1 3D 블루 레이 홈 시어터

HTB3570/40

깊은 중저음이 돋보이는 극장 수준의 강력한 서라운드 사운드

강력한 1000W 사운드를 제공하는 더블 베이스 파이프가 탑재된 노출형 스피커 드라이버와 탁월한 3D 블루 레이 디스크 재생이 특징인 필립스 홈시네마 시스템 HTB3570으로 홈 엔터테인먼트를 더욱 강렬하게 만드세요.

모든 혜택 보기

깊은 중저음이 돋보이는 극장 수준의 강력한 서라운드 사운드

  • HDMI ARC & USB

  • 1000W

1000W RMS 파워가 영화와 음악 감상에 최적의 사운드를 제공합니다.

1000W RMS 파워가 영화와 음악 감상에 최적의 사운드를 제공합니다.

고음질 사운드를 위한 Dolby TrueHD 및 DTS-HD

고음질 사운드를 위한 Dolby TrueHD 및 DTS-HD

Dolby TrueHD 및 DTS-HD Master Audio Essential은 블루 레이 디스크 최고의 사운드를 구현합니다. 스튜디오 마스터에서 재현된 오디오와 거의 구분할 수 없을 정도로 뛰어나게 재현된 오디오를 통해 제작자의 수고를 느낄 수 있습니다. Dolby TrueHD 및 DTS-HD Master Audio Essential은 고화질 엔터테인먼트의 완전한 경험을 제공합니다.

홈 엔터테인먼트를 완성해주는 현대적인 디자인

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

리뷰

뉴스레터를 구독하고 독점 정보를 받아보세요

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능

필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능
면책 조항

  1. 해당 국가에서 주문형 비디오를 구매할 수 있는지 확인하려면 www.philips.com/blu-ray를 방문하십시오.

  2. DivX, DivX Certified 및 관련 로고는 DivXNetworks, Inc.의 상표로, 라이센스를 받아 사용되고 있습니다.

  3. Dolby 및 이중 D 기호는 Dolby Laboratories Inc.의 등록 상표입니다.