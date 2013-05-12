고음질 사운드를 위한 Dolby TrueHD 및 DTS-HD

Dolby TrueHD 및 DTS-HD Master Audio Essential은 블루 레이 디스크 최고의 사운드를 구현합니다. 스튜디오 마스터에서 재현된 오디오와 거의 구분할 수 없을 정도로 뛰어나게 재현된 오디오를 통해 제작자의 수고를 느낄 수 있습니다. Dolby TrueHD 및 DTS-HD Master Audio Essential은 고화질 엔터테인먼트의 완전한 경험을 제공합니다.