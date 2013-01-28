단종됨
HTS3593/40
강력한 서라운드 사운드
시네마의 힘을 거실로! 강력한 600W 서라운드 사운드를 제공하는 노출형 스피커와 탁월한 3D 블루 레이 디스크 재생은 홈 엔터테인먼트를 더욱 강렬하게 만듭니다.
Smart TV
3D 블루 레이
Dolby TrueHD 및 DTS-HD Master Audio Essential은 블루 레이 디스크 최고의 사운드를 구현합니다. 스튜디오 마스터에서 재현된 오디오와 거의 구분할 수 없을 정도로 뛰어나게 재현된 오디오를 통해 제작자의 수고를 느낄 수 있습니다. Dolby TrueHD 및 DTS-HD Master Audio Essential은 고화질 엔터테인먼트의 완전한 경험을 제공합니다.
EasyLink는 리모컨 하나로 DVD 플레이어, 블루레이 플레이어, 사운드바 스피커, 홈시어터, TV 등의 여러 장치를 제어할 수 있는 기능입니다. HDMI CEC 업계 표준 프로토콜을 사용하여 HDMI 케이블을 통해 연결된 여러 장치 사이에서 기능을 공유합니다. 버튼을 한 번 누르기만 하면 연결된 모든 HDMI CEC 지원 기기를 동시에 작동시킬 수 있습니다. 대기 및 재생과 같은 기능도 간편하게 실행됩니다.
리뷰