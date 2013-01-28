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단종됨

5.1 홈시어터

HTS3593/40

강력한 서라운드 사운드

시네마의 힘을 거실로! 강력한 600W 서라운드 사운드를 제공하는 노출형 스피커와 탁월한 3D 블루 레이 디스크 재생은 홈 엔터테인먼트를 더욱 강렬하게 만듭니다.

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블루 레이 3D

강력한 서라운드 사운드

  • Smart TV

  • 3D 블루 레이

강력한 서라운드 사운드를 제공하는 노출형 스피커 드라이버

강력한 서라운드 사운드를 제공하는 노출형 스피커 드라이버

고음질 사운드를 위한 Dolby TrueHD 및 DTS-HD

고음질 사운드를 위한 Dolby TrueHD 및 DTS-HD

Dolby TrueHD 및 DTS-HD Master Audio Essential은 블루 레이 디스크 최고의 사운드를 구현합니다. 스튜디오 마스터에서 재현된 오디오와 거의 구분할 수 없을 정도로 뛰어나게 재현된 오디오를 통해 제작자의 수고를 느낄 수 있습니다. Dolby TrueHD 및 DTS-HD Master Audio Essential은 고화질 엔터테인먼트의 완전한 경험을 제공합니다.

EasyLink를 통해 리모콘 하나로 모든 HDMI CEC 장치를 제어

EasyLink를 통해 리모콘 하나로 모든 HDMI CEC 장치를 제어

EasyLink는 리모컨 하나로 DVD 플레이어, 블루레이 플레이어, 사운드바 스피커, 홈시어터, TV 등의 여러 장치를 제어할 수 있는 기능입니다. HDMI CEC 업계 표준 프로토콜을 사용하여 HDMI 케이블을 통해 연결된 여러 장치 사이에서 기능을 공유합니다. 버튼을 한 번 누르기만 하면 연결된 모든 HDMI CEC 지원 기기를 동시에 작동시킬 수 있습니다. 대기 및 재생과 같은 기능도 간편하게 실행됩니다.

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