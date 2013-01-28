EasyLink를 통해 리모콘 하나로 모든 HDMI CEC 장치를 제어

EasyLink는 리모컨 하나로 DVD 플레이어, 블루레이 플레이어, 사운드바 스피커, 홈시어터, TV 등의 여러 장치를 제어할 수 있는 기능입니다. HDMI CEC 업계 표준 프로토콜을 사용하여 HDMI 케이블을 통해 연결된 여러 장치 사이에서 기능을 공유합니다. 버튼을 한 번 누르기만 하면 연결된 모든 HDMI CEC 지원 기기를 동시에 작동시킬 수 있습니다. 대기 및 재생과 같은 기능도 간편하게 실행됩니다.