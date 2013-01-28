단종됨
HTS5593/40
깊은 중저음이 돋보이는 극장 수준의 강력한 서라운드 사운드
시네마의 힘을 거실로! 강력한 1000W 서라운드 사운드를 제공하는 더블 베이스파이프의 스피커와 몰입하게 만드는 3D 블루 레이 디스크 재생은 홈 엔터테인먼트를 더욱 강렬하게 만듭니다.
더블 베이스 사운드
3D 블루 레이
Full HD 3D TV로 거실에서 3D 영화의 매력에 흠뻑 빠져 보세요. 액티브 3D는 차세대 고속 전환(Fast Switching) 디스플레이를 사용하여 1080x1920 Full HD 해상도로 현실감 있고 깊이 있는 영상을 전합니다. 교차 이미지에 맞게 왼쪽과 오른쪽 렌즈가 조절되는 특수 안경을 통해 이미지의 Full HD 3D 시각 효과가 홈시네마로 완성됩니다. 블루레이 기반 프리미엄 3D 영화로 다양한 고품질의 콘텐츠를 마음껏 즐기십시오. 뿐만 아니라 블루레이는 무압축 서라운드 사운드를 제공하므로 믿을 수 없을 정도로 실감나는 오디오를 경험할 수 있습니다.
전면 터치 패널의 터치 인식 컨트롤을 누르기만 하면 볼륨은 물론 기타 재생 옵션을 간편하게 조절할 수 있습니다.
스마트 TV를 채택한 필립스 홈시어터 및 블루 레이 플레이어 제품은 넷TV나 SimplyShare, MyRemote를 비롯하여 향상된 기능을 다양하게 선보이고 있습니다. 넷TV는 VOD 서비스 등의 광범위한 온라인 정보와 엔터테인먼트를 TV에 구현합니다. SimplyShare를 이용하면 소파에서 PC에 저장된 사진과 음악, 영화에 편안하게 접속할 수 있습니다. 스마트폰이나 태블릿 PC의 필립스 MyRemote 앱을 통해 홈시어터를 제어할 수도 있습니다.
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