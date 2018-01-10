단종됨
HX3215/01
1가지 모드
칫솔모 1개
필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.
조밀하게 식모된 고품질 칫솔모가 일반 칫솔에 비해 플라그 제거 성능을 최대 3배 높여줍니다. 치아의 형태에 꼭 맞는 칫솔모로 닿기 힘든 부분의 플라그까지 깨끗하게 닦을 수 있습니다.
양치를 빈틈없이 하는 데는 2분이 걸립니다. 스마트타이머는 총 시간이 지나면 신호를 보내주고 쿼드페이서는 입 안 각 부분에서 최적의 시간 동안 사용할 수 있도록 알려 줍니다. 이 두 가지 기능을 함께 사용하면 양치할 때마다 권장 양치 시간을 지킬 수 있습니다.
5.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
Sykim
10/01/2018
한국
정말 마음에 들어 추천하고 싶습니다.
진동세기도 적당하고 칫솔모도 인체공학적이며 충전도 용이합니다.손잡이 그립감도 좋습니다. 다만 충전기본체가 조금 덜 안정적입니다. 그래도 가성비 갑입니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Elite+ HX3215/08 Sonic electric toothbrush에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Elite+ HX3215/08 Sonic electric toothbrush에 대해 작성되었습니다.
일반 칫솔 대비 플라그를 7배 더 제거