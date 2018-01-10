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단종됨

필립스 Sonicare CleanCare+음파칫솔

HX3215/01

5
| (1) 리뷰 | 100%의 추천 제품
임상으로 입증된 탁월한 세정*
일반 칫솔에서 음파 칫솔로의 전환에 적합하게 설계된 칫솔입니다. 지금까지의 양치질로는 경험해 보지 못한 느낌을 받으실 수 있습니다.
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최대 3배 더 뛰어난 플라그 제거 효과*

임상으로 입증된 탁월한 세정*

  • 1가지 모드

  • 칫솔모 1개

필립스 소닉케어의 고급 음파 기술

필립스 소닉케어의 고급 음파 기술

필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.

일반 칫솔 대비 최대 3배 더 많은 플라그 제거 효과

일반 칫솔 대비 최대 3배 더 많은 플라그 제거 효과

조밀하게 식모된 고품질 칫솔모가 일반 칫솔에 비해 플라그 제거 성능을 최대 3배 높여줍니다. 치아의 형태에 꼭 맞는 칫솔모로 닿기 힘든 부분의 플라그까지 깨끗하게 닦을 수 있습니다.

2분의 권장 양치 시간을 독려하는 타이머

2분의 권장 양치 시간을 독려하는 타이머

양치를 빈틈없이 하는 데는 2분이 걸립니다. 스마트타이머는 총 시간이 지나면 신호를 보내주고 쿼드페이서는 입 안 각 부분에서 최적의 시간 동안 사용할 수 있도록 알려 줍니다. 이 두 가지 기능을 함께 사용하면 양치할 때마다 권장 양치 시간을 지킬 수 있습니다.

기술 사양

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리뷰

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5.0

5점 만점

1

리뷰

100%

의 추천 제품

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3
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1

10/01/2018

한국

한국

정말 마음에 들어 추천하고 싶습니다.

진동세기도 적당하고 칫솔모도 인체공학적이며 충전도 용이합니다.손잡이 그립감도 좋습니다. 다만 충전기본체가 조금 덜 안정적입니다. 그래도 가성비 갑입니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Elite+ HX3215/08 Sonic electric toothbrush에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Elite+ HX3215/08 Sonic electric toothbrush에 대해 작성되었습니다.

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      면책 조항

      1. 일반 칫솔 대비 플라그를 7배 더 제거