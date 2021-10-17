강력하지만 부드럽게 세정해 주는 필립스의 독보적인 기술

칫솔모의 강력한 진동으로 치아와 잇몸선 사이 깊숙한 곳까지 미세 거품이 닿아 상쾌한 경험을 선사합니다. 일반 칫솔로는 두 달이 걸리는 칫솔의 움직임을 단 2분**만에 경험해 보세요. 분당 31,000번의 진동 횟수로 치아를 부드럽게 닦아주고, 플라그를 제거해 놀라운 깨끗함을 매일 선사합니다.