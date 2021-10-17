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    1100 Series 음파칫솔

    HX3641/41

    일반 칫솔과 작별하고 음파 기술을 만나보세요.

    필립스 칫솔의 세정 기능이 결합된 음파 기술로 일반 칫솔보다 최대 3배 더 많은 플라그*를 부드럽게 제거합니다.

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    1100 Series 음파칫솔

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    일반 칫솔과 작별하고 음파 기술을 만나보세요.

    최대 3배 더 뛰어난 플라그 제거 효과*

    • 음파 기술
    • 쿼드페이서 및 스마트 타이머
    • 슬림한 인체공학적 디자인
    • 14일간 지속되는 배터리
    강력하지만 부드럽게 세정해 주는 필립스의 독보적인 기술

    강력하지만 부드럽게 세정해 주는 필립스의 독보적인 기술

    칫솔모의 강력한 진동으로 치아와 잇몸선 사이 깊숙한 곳까지 미세 거품이 닿아 상쾌한 경험을 선사합니다. 일반 칫솔로는 두 달이 걸리는 칫솔의 움직임을 단 2분**만에 경험해 보세요. 분당 31,000번의 진동 횟수로 치아를 부드럽게 닦아주고, 플라그를 제거해 놀라운 깨끗함을 매일 선사합니다.

    14일간 지속되는 배터리 수명

    14일간 지속되는 배터리 수명

    배터리 수명은 최대 14일까지 지속되므로 충전하지 않고도 오래 사용할 수 있습니다.

    수동 칫솔에 비해 최대 3배 더 뛰어난 플라그 제거 효과*

    수동 칫솔에 비해 최대 3배 더 뛰어난 플라그 제거 효과*

    고급 소닉케어 기술을 갖춘 소닉케어 음파 칫솔은 수동 칫솔에 비해 최대 3배* 더 뛰어난 플라그 제거 효과가 있음이 임상적으로 입증되었습니다. 치아 사이의 플라그와 잇몸선 주변에서 플라그를 제거하는 동시에 잇몸을 보호해 줍니다.

    안전하고 부드러운 사용

    소닉케어 칫솔은 치아와 잇몸에 무리를 주지 않고 꼼꼼하게 세정합니다. 부드럽지만 강력한 음파 진동이 치아와 잇몸에 부드럽게 작용하면서 탁월한 세정력을 제공합니다.

    스마트 타이머와 쿼드페이서를 통한 최적화된 양치질

    2분의 스마트 타이머와 30초의 쿼드페이서가 구강 내 모든 부위를 양치할 수 있도록 안내해 완벽하게 세정할 수 있도록 해줍니다.

    칫솔을 쉽게 잡고 사용할 수 있는 인체공학적 디자인

    슬림하고 가벼운 인체공학적 디자인으로 칫솔을 쉽게 잡고 사용할 수 있어 아무런 무리도 하지 않고 깨끗하게 양치질할 수 있습니다.

    손쉬운 전환을 위한 이지 스타트

    필립스 이지 스타트 프로그램을 통해 새로운 음파 칫솔의 사용 강도를 처음 14회에 걸쳐 점진적이고 부드럽게 증가시킬 수 있는 옵션이 제공됩니다.

    기술 사양

    • 소비전력

      전압
      DC5V

    • 기술 사양

      배터리
      충전식
      작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지)
      14일*****
      배터리 유형
      리튬 이온

    • 디자인 및 마감

      색상
      민트 그린

    • 서비스

      보증
      구입 후 2년

    • 편리한 사용

      칫솔모 시스템
      탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모
      배터리 표시등
      표시등이 배터리 상태를 나타냄
      핸들
      슬림한 인체공학적 디자인

    • 구성품

      핸들
      1100 시리즈
      칫솔모
      W 옵티멀 화이트 1개
      충전기
      1

    • 세정 성능

      성능
      3배 더 우수한 플라그 제거 효과*
      타이머
      쿼드페이서 및 스마트 타이머

    • 모드

      세정
      매일매일 깨끗한 양치

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    • **** 표준 모드에서 1일 2분간 2회 사용 기준

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