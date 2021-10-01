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단종됨

필립스 Sonicare 3100 series음파칫솔

HX3675/23

HX367W1

일반 칫솔과 작별하고 음파 기술을 만나보세요.

필립스 칫솔의 세정 기능이 결합된 음파 기술로 일반 칫솔보다 최대 3배 더 많은 플라그*를 부드럽게 제거합니다.

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최대 3배 더 뛰어난 플라그 제거 효과*

일반 칫솔과 작별하고 음파 기술을 만나보세요.

  • 음파 기술

  • 압력 감지 센서

  • 쿼드페이서 및 스마트 타이머

  • 슬림한 인체공학적 디자인

강력하지만 부드럽게 세정해 주는 필립스의 독보적인 기술

강력하지만 부드럽게 세정해 주는 필립스의 독보적인 기술

칫솔모의 강력한 진동으로 치아와 잇몸선 사이 깊숙한 곳까지 미세 거품이 닿아 상쾌한 경험을 선사합니다. 일반 칫솔로는 두 달이 걸리는 칫솔의 움직임을 단 2분**만에 경험해 보세요. 분당 31,000번의 진동 횟수로 치아를 부드럽게 닦아주고, 플라그를 제거해 놀라운 깨끗함을 매일 선사합니다.

일반 칫솔 대비 3배* 더 우수한 플라그 제거

고급 음파 기술을 갖춘 소닉케어 음파 칫솔은 치아 사이의 플라그와 잇몸선 주변에서 플라그를 최대 3배 더 효과적으로 제거하는 동시에 잇몸을 보호함이 임상적으로 입증되었습니다.

내장형 압력 감지 센서로 치아와 잇몸 보호

내장형 압력 감지 센서로 치아와 잇몸 보호

내장형 압력 센서가 사용자가 가하는 압력을 자동으로 감지하여 경고하고, 칫솔의 진동을 자동으로 줄여 잇몸을 보호합니다. 칫솔은 진동 소리를 내서 힘을 빼도록 알려줍니다. 10명 중 7명이 이 기능 덕분에 양치질의 효과를 더 개선할 수 있었다고 답했습니다.

기술 사양

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면책 조항

  1. 수동 칫솔과 비교했을 때 더 건강한 치아와 잇몸

  2. 표준 모드에서 1일 2분간 2회 사용 기준