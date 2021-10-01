단종됨
HX3675/23
HX367W1
일반 칫솔과 작별하고 음파 기술을 만나보세요.
필립스 칫솔의 세정 기능이 결합된 음파 기술로 일반 칫솔보다 최대 3배 더 많은 플라그*를 부드럽게 제거합니다.
음파 기술
압력 감지 센서
쿼드페이서 및 스마트 타이머
슬림한 인체공학적 디자인
칫솔모의 강력한 진동으로 치아와 잇몸선 사이 깊숙한 곳까지 미세 거품이 닿아 상쾌한 경험을 선사합니다. 일반 칫솔로는 두 달이 걸리는 칫솔의 움직임을 단 2분**만에 경험해 보세요. 분당 31,000번의 진동 횟수로 치아를 부드럽게 닦아주고, 플라그를 제거해 놀라운 깨끗함을 매일 선사합니다.
고급 음파 기술을 갖춘 소닉케어 음파 칫솔은 치아 사이의 플라그와 잇몸선 주변에서 플라그를 최대 3배 더 효과적으로 제거하는 동시에 잇몸을 보호함이 임상적으로 입증되었습니다.
내장형 압력 센서가 사용자가 가하는 압력을 자동으로 감지하여 경고하고, 칫솔의 진동을 자동으로 줄여 잇몸을 보호합니다. 칫솔은 진동 소리를 내서 힘을 빼도록 알려줍니다. 10명 중 7명이 이 기능 덕분에 양치질의 효과를 더 개선할 수 있었다고 답했습니다.
리뷰
수동 칫솔과 비교했을 때 더 건강한 치아와 잇몸
표준 모드에서 1일 2분간 2회 사용 기준