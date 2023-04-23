HX3792/11
부드러운 맞춤 세정을 위한 스마트 양치
내장된 스마트 화면은 매일의 양치 결과를 표시합니다. 새로운 잇몸 케어 프로 모드와 압력 감지 센서를 사용하여 잇몸을 부드럽게 세정하고 구강 건강을 개선해 보세요. G3 프리미엄 잇몸케어 칫솔모를 사용한 세정은 탁월한 양치 경험을 제공합니다.
스마트 화면
첨단 음파 기술
압력 감지 센서
5가지 작동 모드
필립스 소닉케어 어드밴스드 클린에는 양치 중 가해지는 압력을 측정하는 고급 센서가 탑재되어 있습니다. 너무 강한 압력을 가하면, 칫솔이 즉시 압력을 조절해야 한다는 피드백을 제공합니다. 이 피드백은 핸들 하단의 라이트 링이 주황색으로 켜짐으로써 제공됩니다.
내장된 스마트 화면은 양치 압력과 시간, 배터리 수명에 대한 즉각적인 피드백은 물론 칫솔모 교체 시기 알림 제공합니다. 앱을 설치하지 않고도 단 한 번의 클릭으로 더 나은 양치 습관을 위한 중요 메시지를 익힐 수 있습니다.
필립스의 독자적인 음파 칫솔모 움직임은 치아 사이 깊은 곳까지 도달하는 미세 거품을 생성하도록 정밀하게 설계되었습니다. 분당 31,000회의 진동**이 치아를 부드럽게 세정하고 플라그를 분해 및 제거하여 매일 탁월한 세정 효과를 제공합니다.
리뷰
실험실 연구에서 일반 칫솔 대비 클린 모드의 G3 프리미엄 잇몸케어 칫솔모를 사용한 경우, 실제 결과는 다를 수 있습니다.
잇몸 케어 프로 모드 또는 치아 미백 모드 기준