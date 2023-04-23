압력 감지 센서가 치아와 잇몸을 보호하는 데 도움을 줍니다.

필립스 소닉케어 어드밴스드 클린에는 양치 중 가해지는 압력을 측정하는 고급 센서가 탑재되어 있습니다. 너무 강한 압력을 가하면, 칫솔이 즉시 압력을 조절해야 한다는 피드백을 제공합니다. 이 피드백은 핸들 하단의 라이트 링이 주황색으로 켜짐으로써 제공됩니다.