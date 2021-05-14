물을 손쉽게 채울 수 있는 250ml 급수통으로 60초 동안 충분한 세정 가능

본 구강세정기의 250ml 급수통은 물을 간편하게 채우고 탈부착이 가능하도록 설계되었습니다. 더불어 넉넉한 물의 양으로 60초 동안 세정 가능해 세정 중간에 물을 다시 채우기 위해 멈출 필요가 없습니다. 다음 사용 시에는 급수통을 돌려 분리 후 물을 채우거나 측면의 주입 포트를 활용해 물을 채워 사용하시면 됩니다. 사용 후에는 건조가 용이하도록 포트를 열어 두는 것을 권장합니다.