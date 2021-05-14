닿는 부분의 플라그를 최대 99.9% 제거하도록 설계되었습니다*. 정교한 물줄기가 치아 사이와 잇몸선을 효과적으로 세정하여, 치실 사용의 번거로움 없이 상쾌하고 깨끗한 구강 환경을 유지하는 데 도움을 줍니다.
스탠다드 노즐은 치아 사이의 음식물을 제거하는 데 적합합니다
스탠다드 노즐의 일직선 물줄기는 치아 사이와 잇몸선 주변에 끼어 있는 음식물 잔여물을 효과적으로 제거하는 데 적합합니다. 또한 노즐이 최대 360도까지 회전하여 구강 안쪽이나 입 안의 닿기 어려운 부위까지 편리하게 세정할 수 있습니다.
물을 손쉽게 채울 수 있는 250ml 급수통으로 60초 동안 충분한 세정 가능
본 구강세정기의 250ml 급수통은 물을 간편하게 채우고 탈부착이 가능하도록 설계되었습니다. 더불어 넉넉한 물의 양으로 60초 동안 세정 가능해 세정 중간에 물을 다시 채우기 위해 멈출 필요가 없습니다. 다음 사용 시에는 급수통을 돌려 분리 후 물을 채우거나 측면의 주입 포트를 활용해 물을 채워 사용하시면 됩니다. 사용 후에는 건조가 용이하도록 포트를 열어 두는 것을 권장합니다.
40일간 지속되는 충전식 배터리**
한 번 완충으로 최대 40일간 무선으로 사용할 수 있어, 집에서는 물론 여행 중에도 편리하게 구강 관리를 할 수 있습니다**. 충전이 필요할 때는 제공된 USB-A 충전 케이블을 전원에 연결해 간편하게 충전할 수 있습니다.
취향에 맞게 선택하는 3단계 강도 조절
3단계 강도 조절로 사용자의 선호도와 세정 니즈에 맞춘 맞춤형 구강 관리를 경험할 수 있습니다. 나에게 맞는 방식으로 더욱 깨끗하고 상쾌한 세정을 즐겨보세요.
무선, 인체공학 및 방수 설계
무선 디자인으로 집에서나 이동 중 어디서든 자유롭게 사용하고 보관할 수 있습니다. 손에 편안하게 맞는 인체공학적 모양으로 자신감 있는 그립감을 제공합니다. IPX7 방수 등급으로 욕실에서도 안심하고 사용할 수 있습니다.
15초 쿼드페이서가 모든 부위를 세정하도록 안내합니다.
15초마다 페이서가 물의 흐름을 일시 중단하고 새로운 구강 사분역으로 안내해, 전체 60초 루틴 동안 올바른 순서를 유지할 수 있도록 도와줍니다. 이러한 방식으로 속도가 너무 빠른지 아니면 느린지 또는 물이 부족한지 걱정할 필요 없이 네 개의 사분역을 모두 고르게 세정할 수 있습니다.
간편한 보관을 위한 여행용 파우치
소형 여행용 파우치가 함께 제공되어 이동 중에도 플로서를 흠집으로부터 보호하고 청결하게 보관할 수 있습니다.
기술 사양
소비전력
작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지)
40 days**
배터리
Rechargeable
전압/에너지 소비량
Multi-voltage charger
디자인 및 마감
색상
White
핸들
Ergonomic and sleek design
서비스
보증
2-year limited warranty
노즐/팁 교체
Fits only F1/F2/F3 nozzles
Replace nozzles every 6 months for good hygiene
편리한 사용
배터리 표시등
배터리 상태를 알려주는 표시등 아이콘
휴대 가능
Cordless portable design
타이머
QuadPacer pauses every 15 seconds
노즐/팁 부착
Easy clicks on and off with 360° rotation
노즐/팁 보관
Store the nozzle in the water tank when not in use
방수
IPX7 Waterproof
저소음
Great results without disturbing others
자동 전원 차단
Automatically shuts off after 2 minutes to prevent it from accidentally running while traveling
성능
세척
Complete clean in 60 seconds
임플란트와 교정기에 매우 적합
Yes
물탱크
250ml water tank sufficient for a 60 seconds clean
구성품
액세서리
1 Travel pouch
치간 세정기
1 Cordless Power Flosser 2000
노즐/팁
1 F1 Standard nozzle for power cleaning between teeth