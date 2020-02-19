단종됨
HX6231/23
최대 6배 더 많은 플라그 제거*
버튼만 누르면 효과적으로 플라그가 제거됩니다.
1가지 모드
칫솔모 1개
플라그 제거 효과가 탁월하며 어금니까지 양치할 수 있습니다. 필립스 소닉케어로 매일 2회씩 양치하면 충치 예방 효과를 볼 수 있습니다.
일반 칫솔 대비 7배 더 많은 플라그를 제거하여 더욱 우수한 세정 효과
소닉케어의 음파기술이 만들어 낸 강력한 물살이 잇몸을 따라 치아 사이 깊숙한 곳까지 부드럽고 효과적으로 세정합니다.
4.0
5점 만점
8
리뷰
88%
의 추천 제품
goodns
19/02/2020
한국
확인 된 구매자
저렴하게
저렴하게 잘 구매했음 딱 필요한 기능하나 이것으로도 충분함 매우 만족합니다 단 사용 설명서가 보기가 번거러움 그림과 설명이 같이 있었으면 보기가 더 이해하기 쉽겠습니다.
찬성
저렴한가격 한가지 기능이지만 필요한것만 있어 사용편리
반대
칫솔모에 대한 설명 또는 처음 사용자에 대한 자세한 칫솔법의 설명이 부족
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 2 Series HX6232/20 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-01-19
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 2 Series HX6232/20 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-01-19
응애519
16/12/2018
한국
잘쓰고있습니다
연말이벤트로 구매했습니다. 칫솔모 구성이 별도로 있었으면 더 좋았을뻔했네요 정품 칫솔모 찾기 쉽지 않아요
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 2 Series gum health HX6231/12 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 2 Series gum health HX6231/12 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.
kargoFT311
19/07/2015
한국
아주 직관적인 전동칫솔
칫솔질을 제대로하지 않는 스타일이라 치석이 잘생기는 편입니다. 그래서 전동칫솔을 사용해보자고 마음을 먹고, 저렴한 제품부터 비싼것까지 여러종류를 검토하다가, 혹시하는 약간의 미심쩍은 마음이 있기에 너무 비싸지 않은 제품으로 구매를 하였습니다. 몇번 사용 해본 느낌은 1. 안쪽부분의 칫솔질이 많이 개선 2. 한번씩 생각하면서 칫솔질을 하다보니 칫솔질을 꼼꼼히 하게 됨. 3. 사용중 물이 약간씩 튀고 하는것은 잘 사용하면 개선이 될듯함. 4. 처음에는 소리에 약간 놀람(아직도 이빨의 어느부분에 닿을때는 스케일일 하는 기분) 전체적으로는 가격대비 내가 원하던 수준은 됨. 이제 조금비싼 살균장치 부착된 풀세트를 구매해서 가족들이 같이 써야 겠음.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 2 Series plaque control HX6231/01 2 시리즈 플라그 예방에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 2 Series plaque control HX6231/01 2 시리즈 플라그 예방에 대해 작성되었습니다.
일반 칫솔과 비교 시
일반 세정 모드에서 1일 2분간 2회 사용 기준