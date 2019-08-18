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단종됨

필립스 Sonicare FlexCare음파칫솔

HX6902/02

4.5
| (2) 리뷰 | 100%의 추천 제품
고급 세정
혁신적인 기술이 더욱 놀라운 결과로 다가갑니다. 이제 특허받은 음파 기술과 함께 입 속이 더욱 건강해집니다. 구강 건강을 위한 필립스의 신제품 소닉케어 플렉스케어입니다.
모든 혜택 보기

고급 세정

  • 3가지 모드

  • 칫솔모 2개

필립스 소닉케어의 음파 기술이 만들어낸 강력한 물살로 치아 사이까지 깨끗한 양치

필립스 소닉케어의 음파 기술이 만들어낸 강력한 물살로 치아 사이까지 깨끗한 양치

필립스 소닉케어 음파 칫솔만의 역동적인 세정 기능이 잇몸을 따라 치아 사이 깊숙한 곳까지 부드럽고 효과적으로 세정합니다.

독보적인 음파 기술로 자연스러운 치아 미백

독보적인 음파 기술로 자연스러운 치아 미백

이 칫솔의 다이나믹한 세정 작용과 모든 치아를 직접 세정할 수 있는 디자인은 치아의 착색을 제거하여 자연스러운 하얀 치아를 유지하는 데 효과적인 것으로 입증되었습니다.

단 2주 만에 잇몸 건강 개선

단 2주 만에 잇몸 건강 개선

필립스 소닉케어 음파 칫솔은 치아 사이와 잇몸 라인을 따라 적절하게 세정하여 단 2주 만에 잇몸 건강 개선 효과를 가져다 줍니다.

기술 사양

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리뷰

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4.5

5점 만점

2

리뷰

100%

의 추천 제품

3
2
1

18/08/2019

한국

한국

강력 추천

치솔질 후 입안의 깔끔함과 치아 관리를 위해서는 음파 치솔은 선택이 아닌 필수인것 같습니다. 필립스 음파 치솔 벌써 2개째 사용중인데 잇몸 마사지 기능부터 충전 편리성까지 너무 좋습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 FlexCare HX6971/33 Sonic electric toothbrush에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 FlexCare HX6971/33 Sonic electric toothbrush에 대해 작성되었습니다.

04/11/2013

한국

한국

음파칫솔의 세정성능이 아주 뛰어납니다.

필립스의 소닉케어를 약 5년간 사용하여 왔는데, 음파칫솔 사용 후 치과에서도 스케일링을 할 필요가 없다고 할 정도로 세정 성능이 아주 좋습니다. 구 모델에 비하여 슬림해진 점도 마음에 듭니다. 단, 신모델은 사용시 살짝 힘을 주면 '드르륵'하는 소음이 납니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush에 대해 작성되었습니다.

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