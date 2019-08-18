단종됨
HX6902/02
3가지 모드
칫솔모 2개
필립스 소닉케어 음파 칫솔만의 역동적인 세정 기능이 잇몸을 따라 치아 사이 깊숙한 곳까지 부드럽고 효과적으로 세정합니다.
이 칫솔의 다이나믹한 세정 작용과 모든 치아를 직접 세정할 수 있는 디자인은 치아의 착색을 제거하여 자연스러운 하얀 치아를 유지하는 데 효과적인 것으로 입증되었습니다.
필립스 소닉케어 음파 칫솔은 치아 사이와 잇몸 라인을 따라 적절하게 세정하여 단 2주 만에 잇몸 건강 개선 효과를 가져다 줍니다.
4.5
5점 만점
2
리뷰
100%
의 추천 제품
그냥007
18/08/2019
한국
강력 추천
치솔질 후 입안의 깔끔함과 치아 관리를 위해서는 음파 치솔은 선택이 아닌 필수인것 같습니다. 필립스 음파 치솔 벌써 2개째 사용중인데 잇몸 마사지 기능부터 충전 편리성까지 너무 좋습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 FlexCare HX6971/33 Sonic electric toothbrush에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 FlexCare HX6971/33 Sonic electric toothbrush에 대해 작성되었습니다.
Jason
04/11/2013
한국
음파칫솔의 세정성능이 아주 뛰어납니다.
필립스의 소닉케어를 약 5년간 사용하여 왔는데, 음파칫솔 사용 후 치과에서도 스케일링을 할 필요가 없다고 할 정도로 세정 성능이 아주 좋습니다. 구 모델에 비하여 슬림해진 점도 마음에 듭니다. 단, 신모델은 사용시 살짝 힘을 주면 '드르륵'하는 소음이 납니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush에 대해 작성되었습니다.