단종됨
HX6909/85
일주일 만에 치아를 더욱 하얗게
혁신적인 기술이 더욱 놀라운 결과를 가져옵니다. 이제 인증된 기술로 구강이 더욱 건강하게 구강을 관리할 수 있습니다. 구강 건강을 위한 필립스의 새로운 소닉케어 플렉스케어 전동 칫솔을 직접 사용해 보세요.
살균기 포함
3가지 모드
칫솔모 2개
혀클리너 1개
플렉스케어의 최적화된 세정으로 2주* 안에 잇몸 개선 효과를 얻을 수 있습니다. 잇몸선을 따라 플라그를 일반 칫솔보다 최대 7배* 더 효과적으로 제거해주므로 건강한 미소를 되찾을 수 있습니다.
부드러우면서도 효과적으로 치아 표면의 착색을 제거해주는 다이아몬드클린 칫솔모를 선택하세요. 중앙에 집중된 착색 제거 칫솔모가 단 7일만에 2배 더 밝은 미소를 만들어 줍니다.
플렉스케어를 사용하면 구강 관리 목적에 맞는 적절한 양치 방식을 선택할 수 있습니다. 잇몸을 자극하여 잇몸 건강을 개선하는 마사지 모드, 탁월한 세정력을 제공하는 세정 모드, 치아 표면의 착색을 효과적으로 제거하는 화이트 모드, 이 3가지 중에서 선택해 보세요.
4.0
5점 만점
11
리뷰
80%
의 추천 제품
wonnolbu
16/01/2020
한국
확인 된 구매자
사용 만족도가 매우 만족합니다.
사용이 편안하며 부드러운 느낌이 들고, 치솔질 후 기분이 상괘해서 좋습니다. 그러나 혀 클리너는 사용 효과를 느끼기 어렵습니다.
찬성
치아 관리 효과가 뛰어 납니다.
반대
혓 클리너는 사용 후 사용했는지에 대한 느낌이 없습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 FlexCare HX6938/48 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.
Date of Use 2018-12-16
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 FlexCare HX6938/48 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.
Date of Use 2018-12-16
dongdonge
17/11/2019
한국
적극 추천합니다.
적당한 가격에 UV 살균기를 가지고 있는 제품입니다. 가성비가 가장 좋은 제품이라고 생각합니다. 추천합니다.
찬성
적당한 가격, UV 살균기 포함
반대
-
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 FlexCare HX6908/84 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.
Date of Use 2019-10-17
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 FlexCare HX6908/84 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.
Date of Use 2019-10-17
꽁깽이야
13/09/2018
한국
사용편의성
디자인과 기능 또한 매우 다양하며 사용편의성에 쉽게 적응 할 수 있어서 추천하고 싶은 제품입니다. 사실 저는 딸의 추천으로 타사 제품을 염두에 두고 검색하였으나 왠지 전동면도기를 오랫동안 필립스제품을 써온 터라 믿고 구매하였습니다....과연 기대대로 실망하지 않았구요.. 잘 쓰도록 하겠습니다... 물론 a/s도 친절하게 잘 해 주시리라 확신하면서...!!
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 FlexCare HX6908/84 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 FlexCare HX6908/84 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.
일반 칫솔과 비교 시