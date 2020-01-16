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단종됨

필립스 Sonicare FlexCare음파칫솔

HX6909/85

4

| (11) 리뷰 | 80%의 추천 제품

일주일 만에 치아를 더욱 하얗게

혁신적인 기술이 더욱 놀라운 결과를 가져옵니다. 이제 인증된 기술로 구강이 더욱 건강하게 구강을 관리할 수 있습니다. 구강 건강을 위한 필립스의 새로운 소닉케어 플렉스케어 전동 칫솔을 직접 사용해 보세요.

모든 혜택 보기

치아와 잇몸을 부드럽게 세정하는 칫솔

일주일 만에 치아를 더욱 하얗게

  • 살균기 포함

  • 3가지 모드

  • 칫솔모 2개

  • 혀클리너 1개

단 2주 만에 잇몸 건강 개선

단 2주 만에 잇몸 건강 개선

플렉스케어의 최적화된 세정으로 2주* 안에 잇몸 개선 효과를 얻을 수 있습니다. 잇몸선을 따라 플라그를 일반 칫솔보다 최대 7배* 더 효과적으로 제거해주므로 건강한 미소를 되찾을 수 있습니다.

다이아몬드클린 칫솔모로 1주만에 더 밝아지는 미소*

다이아몬드클린 칫솔모로 1주만에 더 밝아지는 미소*

부드러우면서도 효과적으로 치아 표면의 착색을 제거해주는 다이아몬드클린 칫솔모를 선택하세요. 중앙에 집중된 착색 제거 칫솔모가 단 7일만에 2배 더 밝은 미소를 만들어 줍니다.

마사지가 포함된 3가지 모드 중에서 선택 가능

마사지가 포함된 3가지 모드 중에서 선택 가능

플렉스케어를 사용하면 구강 관리 목적에 맞는 적절한 양치 방식을 선택할 수 있습니다. 잇몸을 자극하여 잇몸 건강을 개선하는 마사지 모드, 탁월한 세정력을 제공하는 세정 모드, 치아 표면의 착색을 효과적으로 제거하는 화이트 모드, 이 3가지 중에서 선택해 보세요.

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

리뷰

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4.0

5점 만점

11

리뷰

80%

의 추천 제품

2

16/01/2020

한국

한국

확인 된 구매자

사용 만족도가 매우 만족합니다.

사용이 편안하며 부드러운 느낌이 들고, 치솔질 후 기분이 상괘해서 좋습니다. 그러나 혀 클리너는 사용 효과를 느끼기 어렵습니다.

찬성

치아 관리 효과가 뛰어 납니다.

반대

혓 클리너는 사용 후 사용했는지에 대한 느낌이 없습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 FlexCare HX6938/48 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

Date of Use 2018-12-16

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 FlexCare HX6938/48 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

Date of Use 2018-12-16

17/11/2019

한국

한국

적극 추천합니다.

적당한 가격에 UV 살균기를 가지고 있는 제품입니다. 가성비가 가장 좋은 제품이라고 생각합니다. 추천합니다.

찬성

적당한 가격, UV 살균기 포함

반대

-

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 FlexCare HX6908/84 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

Date of Use 2019-10-17

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 FlexCare HX6908/84 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

Date of Use 2019-10-17

13/09/2018

한국

한국

사용편의성

디자인과 기능 또한 매우 다양하며 사용편의성에 쉽게 적응 할 수 있어서 추천하고 싶은 제품입니다. 사실 저는 딸의 추천으로 타사 제품을 염두에 두고 검색하였으나 왠지 전동면도기를 오랫동안 필립스제품을 써온 터라 믿고 구매하였습니다....과연 기대대로 실망하지 않았구요.. 잘 쓰도록 하겠습니다... 물론 a/s도 친절하게 잘 해 주시리라 확신하면서...!!

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 FlexCare HX6908/84 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 FlexCare HX6908/84 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

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면책 조항

  1. 일반 칫솔과 비교 시