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단종됨

필립스 Sonicare e-Series스탠다드형 음파칫솔 칫솔모

HX7001/20

최고의 성능, 최상의 청결함
필립스 소닉케어 E-시리즈는 매일 효과적으로 플라그를 제거하고자 하는 분들에게 적합합니다.
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더 나은 구강 건강을 위한 상쾌한 출발

최고의 성능, 최상의 청결함

  • 1팩

  • 스탠다드형

  • 장착형

필립스 기본 칫솔모

필립스 기본 칫솔모

필립스 소닉케어 칫솔모는 자연스러운 치아 형태에 맞도록 인체공학적으로 설계되어 닿기 힘든 부분까지 쉽게 닦을 수 있습니다.

필립스 소닉케어의 고급 음파 기술

필립스 소닉케어의 고급 음파 기술

필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.

에센스, 엘리트, 익스트림, 어드밴스용 나사선 시스템 디자인

에센스, 엘리트, 익스트림, 어드밴스용 나사선 시스템 디자인

필립스 소닉케어 E-시리즈 칫솔모는 나사처럼 핸들에 조여져, 단단하게 맞춰지고 유지관리 및 세척이 용이합니다.

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